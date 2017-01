Nuevoleonas štata drošības pārstāvis Aldo Fasci stāsta, ka četriem cietušajiem, ieskaitot arī pašu šāvēju, ložu brūces ir galvā. Tās rada nopietnus apdraudējumus dzīvībai.Fasci stāsta, ka skolas kameras video redzams, kā puisis vispirms galvā sašauj 24 gadus veco skolotāju, tad 14 gadus vecu meiteni un 14 gadus vecu puiku, bet pēc tam rokā sašauj 15 gadus veco klasesbiedru. Pirms viņš iešāva sev galvā, skolnieks ieroci notēmēja uz saviem klasesbiedriem."Kas tāds štatā pirms tam nebija noticis," apgalvo Fasci.Izmeklētāji stāsta, ka zēns cietis no depresijas, bet par viņa motīvu tiks veikta papildus izmeklēšana.Runasvīrs attiecināja to uz "situācija, kas notiek visur. Bērniem ir piekļuve internetam, tas noticis arī citās valstīs."Fasci pastāstīja, ka zēns ieroci paņēmis no mājām. Nav īsti skaidrs, kā viņam skolā izdevies ienest 22. kalibra pistoli. Meksikā reiz bija drošības programma, kad pie skolas ieejas pārbaudīja somas, bet daudzviet to vairs nepiekopj.Meksiku lielā mērā ir saudzējis fenomens par apšaudēm skolā, ko vairāk skar ASV. Vienā no retajiem iepriekšējiem incidentiem, 2004. gadā Mehiko vidusskolā 13 gadus vecs skolnieks nopietni ievainoja savu 12 gadus veco klasesbiedreni.Meksikas narkotiku kara epicentrā 2008. un 2011. gadā, skolām Meksikas ziemeļos daudz lielākus draudus radīja narkotiku bandu kari, kuri nereti notika skolu apkārtnē un šautās lodes varēja trāpīt klasēs. Dažās skolās veica treniņus, kad bērniem lika pietupties un meklēt patvērumu, lai izvairītos no iespējas tikt sašautam.