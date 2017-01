Četri veidi, kā tīnis pārbauda vecāku robežas. Neļauj to darīt!

Izrādīt vecākiem necieņu

Agresīvs pusaudzis? Meklē cēloņus bērnībā!Pat ja jūsu attiecības ikdienā ir ļoti labas, mamma un tētis nevar būt sava pusaudža draugi. Joprojām ir svarīgi ieturēt tieši vecāku un bērnu attiecības. Jā! Pusaudzis tās mēģinās pārkāpt, lai zinātu, cik tālu var iet. Tas ir pilnīgi normāli. Vecāku uzdevums šajā laikā ir turpinās strikti ievērot prasības, kas saistās ar disciplīnu, mājas noteikumiem, cieņu pret ģimenes locekļiem. Vēlāk šīs iemaņas noderēs, veidojot attiecības pieaugušo dzīvē, karjerā, studijās.Pusaudža emociju līkloči un svārstības ir neparedzamas. Iemesls ir straujās hormonālās svārstības, kas liek viņiem izjust stresu un satraukumu. Neraugoties uz bioloģiskajiem iemesliem, mammai un tēvam ir jādara viss, lai tīnis viņus cienītu un respektētu. Nekad neļaujiet bērnam jūs lamāt, apsaukāt un kliegt uz jums. Nekad nedariet to pašu attiecībā uz pašu pusaudzis. Veidojiet tādu atmosfēru, kas aicina uz dialogu, ļaujat brīvi izteikt to, kā viņš jūtās un ko domā. Dariet to cieņpilnā atmosfērā. Bieži vien viņiem vienkārši vajag nolaist tvaiku un tik uzklausītiem.Ja vēlaties, lai bērns izaugtu par cilvēku, kas zina naudas un darba vērtību, nekad neļaujiet viņiem jūs uztvert kā bankomātu, no kura vienmēr var izņemt naudu. Piedāvājiet viņiem dažādus veidus, kā nopelnīt naudu. Lai viņi paveic kādu vecāku dotu uzdevumu vai arī nopelna izcilas atzīmes skolā, lai tiktu pie papildu ienākumiem.Pusaudži ir gudrāki nekā šķiet. Vecāki vēl joprojām viņos redz kā nevainīgus mazulīšus ar lielajā acīm un sirdi atbruņojošiem smaidiem. Tīņi lieliski nojauš šīs mūsu vājās vietas un to prasmīgi izmanto. Viņi var manipulēt, nostādot vienu vecāku pret otru. Piemēram, meita vēlas tetovējumu, bet zina, ka mamma teiks "nē". Viņa dodas pie tēva un saka: "Es prasīju mammai un viņa teica, lai prasu tev." Esi mīlošs, bet neiekrīti uz šādiem viltīgiem gājieniem. Iemācoties manipulēt bērnībā, viņi to to darīs visu mūžu.Ir ģimenes, kurās bērni vecākus sauc vārdā kopš mazotnes. Tā jau ir ierasta komunikācijas forma. Bet, ja mēģinājumi vecākus sākt saukt vārdā sākas tieši tīņa vecumā - 13 - 14 gados, tad tas ir vēl viens mēģinājums pārbaudīt un nojaukt draudzības un vecāka lomas robeža. Iznīdējiet to pašā saknē. Nekad nezaudējiet savu autoritāti!