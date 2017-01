A photo posted by Amal Clooney (@amalclooney) on Jan 10, 2017 at 1:50pm PST

Vai patiesi Džordžs Klūnijs, kurš vienmēr apgalvojis, ka viņam nekas nav pret bērniem, bet savējos noteikti nevēlas, drīzumā kļūs par tēvu? Baumas sit augstu vilni. Izdevums „InTouch Weekly” apgalvo, ka pāris ir ne tikai pirmdzimtā gaidībās. Viņiem būšot dvīņi! Turklāt esot zināms jau dzimums. Pārim būšot puisītis un meitenīte. To padzirdējuši arī datormākslinieki un, ņemot vērā Džordža Klūnija un viņa sievas Amalas sejas vaibstus, izveidojuši provizoriskas fotogrāfijas, kādi varētu izskatīties pāra bērni.„InTouch Weekly” raksta, ka pāris, kurš salaulājās krāšņā ceremonijā Venēcijā 2014. gadā un kāzas svinēja trīs dienu garumā, esot bezgala saviļņots par jaunumu, ka drīzumā kļūs par vecākiem. „Kad Amala un Džordžs uzzināja, ka gaidāmi dvīņi, viņi bija pārsteigti, bet arī mazliet nobijušies, jo abi allaž teica, ka ar vienu pilnībā pietiktu,” izdevumam izteicies kāds vārdā nenosaukts informators. „Taču ziņa par to, ka gaidāmi abu dzimumu mazuļi – puisītis un meitenīte – abus darīja ļoti laimīgus.”Klīst runas, ka Amala izmantojusi mākslīgās apaugļošanas metodi.Pirmoreiz runas par to, ka Amala varētu būt māmiņas cerībās parādījās šā gada 9. janvārī, kad viņa kopā ar vīru apmeklēja filmas „The White Helmets” noskatīšanos Londonā. Daiļā libāniešu izcelsmes advokāte bija izvēlējusies brīvi krītošu kleitiņu ar ziedu rakstu, kas neizcēla viņas allaž akcentēto vidus līniju un nevainojami plakano vēderu. Lai gan pāris ziņu par ģimenes pieaugumu nav ne apstiprinājis, ne noliedzis, Amala savā „Instagram” blogā labprāt atrāda preses fotogrāfu uzņemtās fotogrāfijas no nesen apmeklētajiem pasākumiem, pateicoties kurām ļaudis baumo, ka viņa ir māmiņas cerībās.