"Automašīnas iegāde Ventspils brīvostas vajadzībām, ar kuru brauc arī brīvostas valdes locekļi, ir temats, ko kā vecu zupu pēc burvju mājiena uzsilda ikreiz, kad sāk tikšķēt priekšvēlēšanu laika pulkstenis," teikts Sarmuļa paziņojumā.Automašīnu "Audi A8L", ar kuru, kā vēstīja laikraksts "Latvijas Avīze", tiek vadāts Ventspils brīvostas valdes loceklis un formāli no amata atstādinātais Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij"), Ventspils brīvostas pārvalde esot iegādājusies gandrīz pirms gada - 2016.gada martā.Kā paziņojumā norāda brīvostas pārvalde, tā "nav ne pirmā, ne vienīgā" šādas klases automašīna, kas iegādāta Ventspils brīvostas vajadzībām. Brīvostas vadība apgalvo, ka ar šādas klases auto braucot brīvostas pārvaldes valdes locekļi un darbinieki un tiekot vadāti investori no Ķīnas, ASV, Eiropas Savienības un citām valstīm, ar ko brīvostas pārvaldei notiekot regulāras tikšanās. "Atbilstoša līmeņa serviss un uzņemšana vienmēr ir bijis un būs būtisks faktors attiecībās ar investoriem," apgalvo Ventspils brīvostas pārvalde.Šāds auto, ņemot vērā tā tehniskos parametrus, brīvostai esot vajadzīgs arī tāpēc, lai no Ventspils dotos uz Rīgu. "Brīvostas vadībai, kas regulāri mēro ceļu uz Rīgu, automašīna ir ne vien pārvietošanās līdzeklis, bet arī darba kabinets sešas stundas dienā, kas jāpavada ceļā uz dažādām sanāksmēm galvaspilsētā," apgalvo brīvostas pārvalde. Lai atbilstu visiem šiem mērķiem, auto transportam esot jābūt kvalitatīvam, turklāt tam bez vērā ņemamām tehniskām problēmām esot jāspēj nobraukt vismaz pusmiljonu kilometru.Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes domām, neloģiski esot sasaistīt luksus klases automašīnas iegādi ar kravu apgrozījuma kritumu uzņēmumos, kas no Ventspils brīvostas pārvaldes nomā teritorijas un piestātnes: "Kravu apgrozījums nekrīt brīvostas pārvaldē - kravu apgrozījums neveiksmīgi vadītas komercdarbības rezultātā krīt tādos privātos termināļos kā "Kālija parks", "Baltic Coal Terminal", "Ventspils tirdzniecības osta", ""Ventspils nafta" termināls", "Ventbunkers". Ventspils brīvostas pārvalde komercdarbību uzņēmumos nevar ietekmēt nekādā veidā."Kā vēstīja "Latvijas Avīze", neraugoties uz kravu apgrozījuma samazinājumu par 16,44%, Ventspils brīvosta pērn par aptuveni 156 000 eiro iegādājusies luksus klases automašīnu "Audi A8L W12", kuras vienīgais zināmais pasažieris ir brīvostas pārvaldes valdes loceklis, formāli no amata atstādinātais Ventspils domes priekšsēdētājs Lembergs.