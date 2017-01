"Islāma valsts" kontrolētā teritorija sarukusi par ceturtdaļu. VIDEO

No 2016.gada janvāra līdz gada beigām "Islāma valsts" pašpasludinātā "kalifāta" platība sarukusi no 78 000 līdz 60 400 kvadrātkilometru.""Islāma valsts" 2016.gadā cieta bezprecedenta teritoriālus zaudējumus, tostarp nozīmīgākos rajonus, kas ir svarīgi grupējuma pārvaldības projektam," sacīja IHS Konfliktu monitora vadītājs Kolambs Streks.Šie skaitļi demonstrē tālāku "Islāma valsts" kontrolētās teritorijas samazināšanos. Saskaņā ar HIS datiem 2015.gadā tā samazinājusies no 90 800 līdz 78 000 kvadrātkilometru.Irākas spēki pašlaik cīnās par valsts otras lielākās pilsētas Mosulas atkarošanu, kuru "Islāma valsts" ieņēma 2014.gada jūnijā. Grupējuma līderis Abu Bakrs al Bagdadi tieši šajā pilsētā pasludināja "kalifātu"."IHS Markit" analītiķi lēš, ka "Islāma valsts" džihādisti var tikt padzīti no Mosulas tuvāko mēnešu laikā, pabeidzot Irākas armijas 17.oktobrī sākto operāciju."Islāma valsts" pašpasludinātās galvaspilsētas Rakas atkarošana Sīrijas ziemeļos var izrādīties grūtāka, uzskata "IHS Markit".