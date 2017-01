Apsaimniekotāja pārstāvji rakstiskā skaidrojumā vēsta, ka apmēram plkst.18.30 konstatēta grīdas flīžu "atlēkšana" ēkas otrajā stāvā, aptuveni 50 kvadrātmetru platībā.Drošības apsvērumu dēļ pieņemts lēmums līdz situācijas noskaidrošanai tirdzniecības centru slēgt.Tirdzniecības centrs tiks atvērts tikai pēc ekspertu slēdzienu un atbildīgo kompetento iestāžu atļauju saņemšanas, skaidro lielveikala administrācijā.Veikala vadība gan nesniedz plašākus komentārus par to, vai veikalā problēmas konstatētas arī iepriekš, lai gan aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka veikala telpās vairākkārt caur jumtu iekļuvis ūdens, bijušas problēmas arī ar elektroapgādi.Tikmēr tirdzniecības centra lielākā nomnieka SIA "Maxima Latvija" pārstāve Zane Udrase aģentūrai LETA norāda, ka uzņēmums patlaban gaida informāciju no tirdzniecības centra "Pilsētas pasāža" īpašniekiem, kuri ar būvvaldi un Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) risina visus jautājumus par ēkas ekspluatāciju."Uzņēmums "Maxima Latvija" ir tikai viens no nomniekiem šajā tirdzniecības centrā. Centrs tika slēgts vakar vakarā, kad ēkas otrajā stāvā no grīdas atdalījās vairākas flīzes. Pēc centra apsekošanas īpašnieks un atbildīgās iestādes nolēma to slēgt, kamēr netiks veiktas dažādas pārbaudes. Tirdzniecības centrs tiks atvērts apmeklētājiem tikai tad, kad tiks veiktas visas nepieciešamās pārbaudes. Ēkas īpašnieks 2014.gadā veica ēkas apsekošanu, kuras laikā netika konstatēta nekāda bīstamība," klāstīja Udrase.Viņa arī piebilda, ka veikala "Maxima XX" platība tirdzniecības centrā "Pilsētas pasāža" ir gandrīz 3000 kvadrātmetru. Uzņēmums neatklāj, cik lieli varētu būt zaudējumi piespiedu dīkstāves dēļ, kā arī to, kādas saistības paredz līgums ar "Pilsētas pasāžas" apsaimniekotāju.Tirdzniecības centrs "Pilsētas pasāža", kas vakar tehnisku problēmu dēļ evakuēts, slēgts arī šorīt. Kā novēroja aģentūra LETA, visas centra ieejas norobežotas ar lentēm, savukārt pie iebrauktuves pazemes stāvlaukumā novietota arī automašīna, kas neļauj transportlīdzekļiem iebraukt stāvvietā.Tāpat ziņots, ka BVKB un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki šodien veic pārbaudi tirdzniecības centru "Pilsētas pasāža" Jelgavā, kur vakar sāka atdalīties grīdas flīze.BVKB būvinspektori šodien devās uz Jelgavu objekta pārbaudē. Plašāki komentāri būs iespējami pēc situācijas izvērtējuma, aģentūru LETA informēja biroja Komunikācijas un informācijas vadības nodaļas vadītāja Nelda Elsiņa.