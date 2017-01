"Izskatās štruntīgi..." Eksperti skaidro, kādēļ Jelgavas "Pilsētas pasāžā" no grīdas leca nost flīzes

Būveksperti Kasjauns.lv skaidroja, ka no grīdas flīzes var atdalīties vairāku iemeslu dēļ – mitruma dēļ tās uz augšu spieda ūdens tvaiki, „staigā” ēkas pamati vai bijusi nekvalitatīva flīžu līme.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka trešdienas, 18. janvāra, vakarā no „Pilsētas pasāžas” pēkšņi tika evakuēti cilvēki, kad tur radās ārkārtas situācija un no otrā stāva grīdas, iespējams, plaisu dēļ sāka atdalīties („lekt uz augšu”) grīdas flīzes. Bet tās nebija vienīgās problēmas – pārstāja darboties arī automātiskās durvis, nedarbojās eskalatori. Pirms tam „Pilsētas pasāžā” problēmas bija novērotas jau ilgu laiku. par trešdienas vakarā pieredzēto jelgavnieki dalās pilsētas interneta portālos jelgavniekiem.lv un zz.lv. Lūk, daži ieraksti:* „Sajūta bija nepatīkama. Flīzes no grīdas leca nost ar skaļu troksni. Sākumā pat nesapratu, kas notiek. Domāju, kaut kas krīt. Tikai vēlāk, kad apsardze lika evakuēties, ieraudzīju, kas noticis”.* „Redzējām un dzirdējām, kā tās flīzes atdalījās... bija diezgan nepatīkami. Ar bērniem lecām tām pāri, lai tiktu ārā no „Sportland” veikala”.* „Pati strādāju „Pilsētas pasāža”, bija briesmīga skaņa, likās, ka skapji „Maximā” krīt! Traki...”.* „Ja jau flīzes lec uz augšu, loģiski tikai, ka kaut kas slīd uz leju. Briesmīgi, nesperšu tur savu kāju”.Kāpēc flīzes „lec uz augšu” un ko tas nozīmē? To Kasjauns.lv jautāja vienam no redzamākajiem grīdu speciālistiem Latvijā - būvinženierim, inženierzinātņu doktoram Jurim Biršam. Viņš teica: „Visticamāk, ja flīzes atdalās veselas un neplīst, tad iemesls jāmeklē pamatnē zem flīzēm. Iespējams, starp pirmo un otro stāvu, ir liela un mitra dzelzsbetona plāksne - mitruma avots, kura dēļ flīzes ceļas augšā. Tas ir ūdens tvaiks, kas flīzes ceļ uz augšu. Šai gadījumā nevarētu runāt par to, ka ēka grūst. Savukārt, ja flīzes plīst, tad varētu būt cits iemesls – grunts kustās, jāskatās, kas notiek 200 metru rādiusā ap māju”.Savukārt Latvijas Būvinženieru savienības speciālists Romans Auniņš Kasjauns.lv sacīja: „Varētu būt divi ticamākie iemesli, kādēļ flīzes atdalās. Iemesls meklējams pamatnē zem flīzēm – tā deformējas. Otrs variants, ka līme ir bijusi slikta. Bet 90% gadījumu galvenais flīžu atdalīšanās iemesls varētu būtu tehnoloģiskas dabas, un kāpēc tas notiek, ir desmitiem variantu”.Kāda arhitekte, kura nevēlējās publiski nosaukt savu vārdu, Kasjauns.lv pieļāva iespēju: „Ja flīzes plīst, tas nozīmē, ka staigā ēkas pamati un tas ir štruntīgi...”Tādi ir speciālistu viedokļi, bet tie izteikti par situācijas teorētiskiem iemesliem, nevērtējot konkrēto gadījumu Jelgavā.Savukārt to, kas bijis par iemeslu flīžu „lēkāšanai” „Pilsētas pasāžā”, varēs skaidri pateikt tikai pēc tam, kad tur tiks veiktas pārbaudes. Pašlaik tur strādā gan Būvniecības valsts kontroles biroja, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti un savu vērtējumu sola sniegt tikai pēc tam, kad pārbaude būs veikta. Kad tas varētu būt, konkrēti pateikt nevar.Jelgavas pilsētas dome vien paziņojusi: „Uz nenoteiktu laiku pārtraukta tirdzniecības centra „Pilsētas pasāža” darbība. Pašlaik tirdzniecības centra ekspluatācija ir apturēta un notiek būves nesošo konstrukciju tehniskā izpēte. Ēkas pārvaldniekam pašvaldības speciālisti ieteica pieaicināt sertificētu būvinženieri, kas dotu slēdzienu par ēkas konstrukciju stāvokli un objekta tālāku ekspluatāciju”. Tirdzniecības centrs tiks atvērts tikai pēc ekspertu slēdzienu un atbildīgo kompetento iestāžu atļauju saņemšanas, skaidro lielveikala administrācijā.Te jāpiebilst, ka Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā pieejamā Ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā karte, kurā birojs sniedz informāciju par pārbaudītajām ēkām, liecina, ka tirdzniecības centrs ir pārbaudīts un ēka ir teicamā vai labā stāvoklī.„Pilsētas pasāžas” veikalu darbinieki portālam jelgavniekiem.lv pastāstījuši, ka pirmie priekšvēstneši problēmām parādījušies jau pirms dažām dienām – nesaprotamu iemeslu dēļ pārstājušas darboties automātiskās durvis, tādēļ apmeklētāji lielveikalā tikuši iekšā tikai pa mazajām sānu durtiņām. Savukārt trešdienas pēcpusdienā pēkšņi pārstājuši darboties eskalatori, bet dažas stundas vēlāk sākušas gaisā celties flīzes.Problēmas “Pilsētas pasāžā”, ko ekspluatācijā nodeva teju pirms11 gadiem, konstatētas jau vairākkārt. 2015.gada novembrī radās sarežģījumi ar ēkas elektrosistēmu, kā dēļ veikalu uz dažām stundām slēdza, bet gadu pirms tam veikalā bija manāmas plaisas, kas gan tika sauktas par kosmētisku defektu. Vairākkārt šo gadu laikā nostrādājusi arī trauksmes signalizācija, bet parasti iemesli tam bijuši nebūtiski, piemēram, remontdarbu laikā radīti putekļi. Portāla zz.lv lasītāji situāciju „Pilsētas pasāžā” komentē:* „Tā ēka jau sen brūk. (..) Trešais stāvs jau gadiem tukšs. To ēku vajadzētu pārbaudīt”.* „Iepērkoties „Maximā” bieži bija jūtama grīdas kustība. Kā jūras viļņi. Ar laiku jau kam bija jānotiek”.* „Pirms pāris nedēļām arī likās, ka grīda sakustas, bet tad nodomāju, ka tikai izlikās...”* „Arī esmu jutusi, stāvot rindā, kā kustas grīda”.* „Tur jau sen flīzes cēlās. Gan dienesta telpās, gan veikalos un noliktavās. Šis nav vienīgais gadījums, flīzes ir arī cēlušās pie viena cita veikala, bet vizuāli tas nebija tik nopietni. Visticamāk notika pa nakti, līdz ar to neviens nepievērsa uzmanību. Vietējie meistari ātri visu nogrieza un pielīmēja atpakaļ. Tur mūždien tek jumts, pludo ieejas un diemžēl ne tikai ieejas durvis nestrādā. Vakar nestrādāja viens no eskalatoriem, un visam pa virsu „Pilsētas pasāžas” mājas gariņš izdomā ieslēgt/izslēgt elektrību tā, ka visa ēka nogrimst tumsā. Trešais stāvs sen ir amputēts, lai gan briest plāni tur atkal kaut ko iebūvēt”.* „Tad laikam beidzot „Pasāžai” pienācis gals. Pats tur kādu laiku strādāju. Tur viss ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Pirms apmēram četriem gadiem „Maxima” noliktavā trepes bija noslīdējušas uz leju un sienā arī bija plaisa. Visur ūdens tek iekšā. Stāvot pie „Maxima”1, kases, ja kads brauc ar skaļu izpūtēju parkingā, varēja just, ka vibrē pirmā stāva grīda. Paldies Dievam, ka cilvēki evakuēti. Lūdzu, neejiet uz to „Pasāžu” un neļaujiet citiem iet. Tur var būt Zolitūdes scenārijs, ja ne vēl trakāk”.* „Strādāju „Pilsētas pasāžā” - tur jau sen nav viss kārtībā, bet neviens neko nedara. Pirmajā stāvā tek ūdens no griestiem, elektrība nemitīgi zūd. plaisas aizsmērē ātri... un viss. Neomulīgi, bail, bet uz darbu jāiet”.* „Ja jau flīzes lec uz augšu, loģiski tikai, ka kaut kas slīd uz leju. Briesmīgi, nesperšu tur savu kāju”.* „Par vibrāciju tā ir taisnība. Vibrācija bija un pēdējā laikā tā pastiprinājās. Vitrīnu stikli acīmredzami vibrēja biežāk un stiprāk. Sevi mierināju ar domu, ka tas no pazemes stāvvietas, brīžos, kad iebrauc smagāks auto. Tagad saprotu. ka problēma ir nopietnāka. Flīzes atdalījās no grīdas pretī „Sportlandam”. Pēc manām domām tur apakšā atrodas iebrauktuve uz pazemes stāvvietu”.