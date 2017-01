Marija savā ierakstā min, ka pēdējā informācija liecinot, ka mamma varētu būt devusies Brēmenes virzienā, tomēr līdz pat šim brīdim ar saviem tuviniekiem Latvijā viņa vēl nav sazinājusies. Jeļena nedaudz protot vācu valodu, tāpēc, visticamāk, kāda negadījuma dēļ būtu spējīga lūgt vietējo palīdzību. Pēc neoficiālas informācijas Jeļena esot izsēdināta no kāda pārvadātāju busiņa. Cerēsim uz labāko un centīsimies Marijai palīdzēt.



Marija savā ierakstā min: "Vakar ap pulksten 20:40 pec Vācijā laika. no Vācijas uz Latviju pazuda mana mamma pēdējās koordinātes ir Platums Z52.69641 gradi, un garums A9.68591, "Aral" uzpildes stacija netālu Esenes. Mammu sauc Jeļena Meškova. Viņai ir 43 gadi, bija ģērbta melnā mētelī, kājās gari melni zābaki , melnas bikses. Augums 168 centimetri, nedaudz runā vāciski. Pec pēdējās informācijas it kā devās uz Brēmeni. Vairs nekas nav zināms. Uz sakariem nav nākusi."



Kasjauns.lv/Foto: Facebook.com