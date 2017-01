Kā intervijā Latvijas Radio skaidroja Liepiņš, pašreizējā situācijā valsts maksā pašvaldībai par operas ēkas uzturēšanu, taču ir skaidrs, ka ar šo summu nepietiek, lai segtu visas nama faktiskās izmaksas.

Liepiņam neesot īsti saprotams, kādas ir Rīgas domes intereses un plāni attiecībā uz operas ēkas nākotni - tās remontēšanu, kopšanu un attīstīšanu. "Savukārt no valsts puses izskatās, ka tā ir laimīga, būdama atkratījusies no viena objekta, kas būtībā rada tikai problēmas," izteicās operas direktors, atgādinādams, ka valsts no "Baltā nama" atteicās šī gadsimta sākumā, un acīmredzot toreiz šādam lēmumam bija kāds ekonomiskais pamatojums.

Jautāts par operas ēkas kopējo tehnisko stāvokli tagad, 21 gadu pēc nama renovācijas, Liepiņš atzina, ka remonts ēkai nebūtu lieka greznība. Pēc viņa novērojumiem, labi uzturētās telpās ideālā gadījumā kosmētiskais remonts būtu jāveic apmēram ik pēc septiņiem gadiem. "Es domāju, ka tādā tehnoloģiski un ļoti blīvi apdzīvotā vietā kā opera, tas [remonts] nebūtu nekāds liels pārsteigums," sacīja operas direktors.

Viņš uzsvēra, ka apbēdinošā stāvoklī ir operas pagrabs, kurā cita starpā iekārtotas arī mūziķu ģērbtuves. Šajās telpās uzsūcoties ziemas laikā uz ielām sabērtais sāls. "Ticiet man, tur nav jauks skats!" izteicās Liepiņš.

Vaicāts, vai būtu gatavs atteikties no citiem operā darāmajiem darbiem par labu fasādes remontam, Liepiņš atbildēja noraidoši. Pēc viņa teiktā, ir jāsaprot, ka arī citas lietas ir tikpat svarīgas, piemēram, kasu pārbūve un skatītāju zāles krēslu nomaiņa.

"Es domāju, ka šeit, visticamāk, ir jādomā valstiski, un valstiska domāšana nozīmē precīzi sakārtot prioritātes kaut kādā laika posmā. Tiem, kas rīkojas ar naudas maku, ir jāsaprot, kas ir galvenais," intervijā Latvijas Radio rezumēja LNOB direktors.





Kasjauns.lv jau vēstīja, ka Liepiņš trešdien sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja, ka no LNOB ēkas sākuši krist nost ķieģeļu un apmetuma gabali, taču amatpersonas šī situācija neinteresējot.

Nākamajā dienā pašvaldības SIA "Rīgas nami", kas apsaimnieko Rīgas domei piederošo ēku, atzina, ka radusies situācija ir nepatīkams pārsteigums. "Rīgas nami" pauda, ka ir gatavi aktīvi iesaistīties operas ēkas avārijas novēršanā, aicinot operas pārstāvjus uz konstruktīvu sadarbību.

Ceturtdien ēku apsekoja arī Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, kuri savus secinājumus par "Baltajā namā" redzēto publiski varētu paust šodien.