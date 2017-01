Drošības eskorts un policistu jūra: Meksikas narkobaronu "El Čapo" izdod ASV. FOTO

Gusmans ceturtdienas vakarā pēc vietējā laikā tiks atvests uz Ņujorku. Viņam draud apsūdzības vairākās tiesu jurisdikcijās ASV, tostarp Ņujorkā.

Gusmans vadīja Sinaloas karteli, kurš tiek vainots lielā daļā no nāvējošās vardarbības konkurences cīņā starp Meksikas narkotiku karteļiem. Viņš bija divreiz izbēdzis no cietuma.Kopš Gusmans pērnā gada janvārī tika sagūstīts Sinaloas štatā pēc viņa otrās izbēgšanas no cietuma, viņš ir centies panākt, lai netiktu izdots ASV.Viņš bija ieslodzīts cietumā Sjudadhuaresas pilsētā, kas robežojas ar ASV Teksasas štatu, kopš viņu maijā uz turieni pēkšņi pārveda no cita cietuma Mehiko tuvumā.ASV valdības amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, sacīja, ka Gusmans ceturtdienas vakarā pēc vietējā laikā tiks atvests uz Ņujorku. Viņam draud apsūdzības vairākās tiesu jurisdikcijās ASV, tostarp Ņujorkā.Meksikas prezidents Enrike Penja-Njeto bija atteicies izdot Gusmanu, uzstājot, ka viņš jātiesā Meksikā, bet mainīja savas domas pēc Gusmana pēdējās izbēgšanas 2015.gada jūlijā.Izdošana notika pēc tam, kad Meksikas Augstākā tiesa un apelāciju tiesa bija noraidījušas Gusmana pēdējos mēģinājumus to novērst. Apelāciju tiesa nolēma, ka izdošana atbilst divpusējam līgumam un Gusmana tiesības nav pārkāptas.Maijā Meksikas Ārlietu ministrija akceptēja izdošanas pieprasījumus no ASV Kalifornijas štata, kur viņš tiek meklēts par narkotiku izplatīšanu, un no Teksasas, kur viņš apsūdzēts slepkavībā, naudas atmazgāšanā un citos noziegumos.Gusmans pirmoreiz tika sagūstīts 1993.gadā Gvatemalā, bet 2001.gadā izbēga no pastiprināti apsargāta Meksikas cietuma, paslēpjoties veļas ratiņos.Meksikas jūras kājnieki ar ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes (DEA) atbalstu viņu aizturēja 2014.gada februārī Sinaloas štata kūrortpilsētā Masatlanā, kur viņš uzturējās ar savu sievu un divām meitām. Pēc 17 mēnešiem Gusmans izbēga pa pusotru kilometru garu tuneli, kura viens gals bija viņa cietuma kameras dušā.Viņš tika notverts 2016.gada janvārī Sinaloas štata Losmočisas pilsētā. Varas iestādes sadzina viņam pēdas dažus mēnešus pēc Gusmana slepenas tikšanās ar ASV aktieri Šonu Pennu un aktrisi Keitu del Kastiljo.Pēc šīs Gusmana notveršanas Penja-Njeto deva rīkojumu paātrināt izdošanas procesu.