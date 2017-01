Plika mošejā – šo ceļojumu uz Indiju Jana Ezeriņa neaizmirsīs nekad. VIDEO

Viņu gan diemžēl neviens iepriekš nebija brīdinājis, ka musulmaņu valstīs ir jāģērbjas “piedienīgi”. Tāpēc uz vienu no centrālajiem Deli apskates objektiem – Jama Masjid mošeju – drosmīgā uzņēmēja devās tērpta atbilstoši rietumnieku priekšstatam par pieklājīgu apģērbu – garās biksēs un krekliņā. Tiesa gan krekliņš bija bez piedurknēm un beidzās tieši virs nabas, visu skatienam atsedzot sievietes jostasvietu. Turklāt arī galvassega nebija paņemta līdzi. “Tas, ko es atceros no mošejas, ir visai maz. Es atceros tikai to kaunu, ko izjutu, kad vietējie uz mani skatījās. Cilvēki pat no manis novērsās ar zināmu riebumu sejā. Viņi nevarēja pieņemt, ka esmu faktiski plika atnākusi uz mošeju. Tāpēc taisījos ka tieku prom no turienes, lai apģērbtos pieklājīgāk,” pieredzē dalās Jana Ezeriņa.Raidījums “Hobiju Domnīca”, kas jau sestdien, 21. janvārī plkst. 16:20, būs skatāms kanālā 360TV vedīs uz krāsām, smaržām un iespaidiem bagāto Indijas metropoli Deli. Vai ceļotājus šajā pilsētā sagaida kultūršoks, raidījuma vadītājai Laurai Jēkabsonei atklās digitālo mediju eksperts Artūrs Mednis, bet to, kā garšo bifeļmātes piens, pastāstīs skaistumkopšanas salona “BBBinnija” īpašniece Binnija Ārberga.