Džonija Depa šķirtā sieva iepērkas veikalā, kur viss maksā mazāk par vienu dolāru. FOTO

Kā aktiera-miljonāra Džonija Depa laulātā draudzene Ambera Hērda bija pieradusi pie izšķērdīga dzīvesveida. Viņa mēnesī tērēja summas, kādas cits pat gada laikā nenopelna.Šķirot laulību, Hērda no vardarbībā apsūdzētā bijušā laulātā saņēma septiņus miljonus dolāru. Taču viņa vēlējās parādīt, ka nav alkatīga naudas tīkotāja un šo summu ziedoja labdarībai.Pavisam nesen aktrise redzēta kopā ar māsu Vitniju, iepērkamies Losandželosā esošajā zemo cenu veikalā, kur preces nopērkamas par nepilnu vienu dolāru.30 gadus vecā aktrise, kuras pašas kapitāls novērtēts 9 miljonu dolāru apmērā, bija ģērbusies melnā džemperī, zilos džinsos un īsos zābaciņos uz vidēji augstiem papēžiem. Gaišos matus viņa bija saņēmusi nevērīgā mezglā.Abas jaunās sievietes no veikala iznāca ar vairākām dzeramā ūdens pudelēm. Aiz viņām sekoja kāds veikala darbinieks, nesdams kartona kasti. Vai vīrietis nesa abu dāmu pirkumus? Ko vēl 99 centu veikalā iegādājās Ambera un viņas māsa Vitnija?Šonedēļ, saņemot „People’s Choice Awards” balvu kā „Iemīļotākā kino ikona”, aktieris Džonijs Deps nespēja saviļņojumu un izplūda aizkustinošos pateicības vārdos: „Esmu šeit ieradies viena iemesla dēļ, tikai viena vienīga iemesla dēļ. Es atnācu jūsu dēļ, cilvēku, kas labos laikos un sliktos ir mani atbalstījuši un man ticējuši. Paldies. Tik jauki, ka esat uzaicinājuši mani šeit atkal. Es to novērtēju. Jums nav ne nojausmas, cik ļoti to novērtēju.”Deps un Hērda iepazinās 2011.gadā filmas "The Rum Diary" ("Ruma dienasgrāmata") uzņemšanas laikā, un abi apprecējās 2015.gada februārī. Viņu kopdzīve tika izbeigta 2016.gada maijā, kad Hērda apsūdzēja Depu vardarbībā.