Glābējiem lavīnas apraktajā viesnīcā pamazām zūd cerības atrast izdzīvojušos. FOTO

Lavīnas nogruvums kalnos Itālijā



















































































































58 attēli

Itālijas Civilās aizsardzības aģentūra piektdien paziņoja, ka meklēšanas darbi turpinājās arī naktī, bet tiem jāpastiprinās līdz ar gaismas iestāšanos.Līdz šim atrastas divu cilvēku mirstīgās atliekas, bet valsts telekanāls RAI ziņoja, ka noteikta vēl divu līķu atrašanās vieta.Meklēšanas darbus apgrūtina sniegs, kas bloķē vienīgo ceļu, kā arī bažas, ka var sagrūt ēkas vai arī tikt izraisīta jauna lavīna.Pirmie glābēji notikuma vietā ieradās ar slēpēm vai helikopteriem.Amatpersonas pavēstījušas, ka pa nakti ceļi padarīti platāki, lai meklēšanas darbos varētu iesaistīt smagākus transportlīdzekļus.Jau vēstīts, ka .lavīnas nogruvumā zemestrīču satricinātajā Itālijā ceturtdien cieta viesnīca "Hotel Rigopiano" Gransaso kalna nogāzē.Mediji ziņoja, ka trīs stāvu viesnīcā atradās vismaz 20 viesi, tostarp bērni, un septiņi darbinieki, kad Abruco rajonu trešdien satricināja pirmā no četrām zemestrīcēm.Lavīna skāra viesnīcu brīdī, kad viesi grasījās doties prom, tomēr to nevarēja izdarīt, jo nebija ieradusies sniega tīrīšanas mašīna.Itālijas vidienē trešdien četru stundu laikā notika četras zemestrīces. Zemestrīces bija jūtamas Lacio, Markes un Abruco reģionos, kā arī 100 kilometrus attālajā Romā. Epicentrs atradās deviņu kilometru dziļumā uz dienvidiem no Amatričes pilsētiņas.Zemestrīces laupīja viena cilvēka dzīvību, un viens cilvēks tiek uzskatīts par pazudušu.