Jauno māmiņu ļoti nobiedē atradums "Amazon" interneta veikala sūtījumā. FOTO 

"Amazon" sūtījumā atrod beigtu skorpionu













Veikala kliente Nataša Strendža, kura par atradumu pastāstījusi arī vietējiem medijiem, norādīja, ka, par laimi, skorpionu atrada viņa, nevis kāds no diviem ģimenes bērniem."Sākumā es nesapratu, kas tas ir. Nodomāju, ka varbūt beigts zirneklis, taču tad pamanīju spīles, un aptvēru, ka tas ir skorpions. Tas nebija īpaši patīkami, patiesībā, tas bija šokējoši," teikusi Nataša.Pāris pieļauj, ka, iespējams, mugursoma līdz Lielbritānijai nonākusi no Āzijas, kur mīt daudz jo daudz dažādu indīgu mošķu.Māmiņa gan ir satraukusies, jo skorpionam trūkst vienas spīles. "Mēs visu izmeklējāmies un iztīrījām ar putekļu sūcēju. Mani uztrauc, ka tas varētu būt nokritis un mūsu mazais puika, atradis to, iebāzīs spīli mutē," sacīja Nataša.Sievietes vīrs Mets noglabājis radību drošā vietā, gaidot, kamēr "Amazon" veiks izmeklēšanu. Interneta veikala pārstāvji britu medijiem tūlītēju komentāru par notikušo gan nesniedza.