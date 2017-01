Latvijas hokeja izlases jauno pārbaudes spēļu formu prezentācija





























































31 attēli

Rīgas "Dinamo" uzvar nedisciplinētos minskiešus

















































































































57 attēli

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka LHF un Baltkrievijas Hokeja federācija (FHRB) ceturtdien Minskā parakstīja vienošanos par kopīgu kandidatūru 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanu. "Čempionāta rīkošana bija federācijas prezidenta (Kalvīša) ideja, jo viņš aicināja runāt ar baltkrieviem. Mums tieši ar Baltkrieviju šobrīd izveidojies visciešākais kontakts no visām federācijām. Baltkrievijā ir labs hokeja līmenis, turklāt daudzus federācijas cilvēkus pazīstu no laikiem, kad vēl vadīju "Rīga 2000". Mums abiem ar prezidentu daudzi cilvēki jau bija pazīstami, bet Aigars šeit Baltkrievijā teica, ka jūtas kā mājās. Attiecības ir sirsnīgas, mēs runājam vienā, hokeja, valodā, saprotamies un mūsu partnerattiecības veidojas tiešām labas," par sadarbību sacīja Koziols.Baltkrievija pasaules čempionāta rīkošanai pieteicās jau pērn 30.augustā. Savukārt 10.janvārī tika iesniegts kopējs pieteikums."Baltkrievi piekrita mūsu piedāvājumam aptuveni divu nedēļu laikā. Viņiem nebija daudz laika domāt, jo vajadzēja sakārtot dokumentus," norādīja LHF funkcionārs.Iepriekšējo un līdz šim vienīgo reizi pasaules čempionāts augstākajā divīzijā Rīgā norisinājās 2006.gadā, kamēr Minskā planētas meistarsacīkstes notika nesen - 2014.gadā. Savukārt uz 2021.gada čempionāta rīkošanu pretendē arī Somija, kur planētas meistarsacīkstes pēdējo reizi tika aizvadītas 2012. un 2013.gadā, kad somi turnīru rīkoja kopā ar Zviedriju. "Somija būs ļoti nopietns konkurents. Tā ir hokeja lielvalsts, bagāta ar tradīcijām, panākumiem un infrastruktūrām," par konkurentiem sacīja Koziols.Lai sekmīgi aizvadītu pasaules čempionātu, Rīgā ir nepieciešama Starptautiskās ledus hokeja federācijas (IIHF) noteikumiem atbilstoša treniņu halle, kuras Rīgā šobrīd nav, jo vienīgais noteikumiem atbilstošais laukums ir tikai "Arēnā Rīga". Savulaik 2006.gadā spēles notika "Arēnā Rīga" un "Skonto" hallē, kas tika pielāgota čempionātam, savukārt treniņus komandas aizvadīja arī "Volvo" sporta centrā.Šobrīd LHF kā vienu no potenciālajām treniņu hallēm Rīgā pieteikusi laukumu, kurš vēl tikai tiks būvēts. "Pēc IIHF noteikumiem nepieciešams, lai treniņu halle būtu starptautiskajiem standartiem atbilstoša (30x60 metri) un Rīgā šobrīd nevienas citas tādas bez "Arēnas Rīga" nav. Mēs plānojam, ka treniņhalle atradīsies blakus "Kurbada" hallei, kas tiek būvēta pašlaik. (Andis) Pikāna kungs savu otro laukumu būvēs tādu un tā būs mūsu treniņu halle," skaidroja Koziols.Cīņa par kopīga pasaules čempionāta rīkošanu ir līdz šim lielākais projekts, ko sākusi jaunā LHF vadība, kura amatā tika ievēlēta oktobrī, nomainot ilggadējā LHF prezidenta Kirova Lipmana vadīto halli.Koziols norādīja, ka federācijai šobrīd ir daudz interesantu ideju, taču ar tām dalīties vēl nevēlējās. "Mēs no sākuma izdarām un tad runājam, nedarām kā Kirovs (Lipmans). Idejas ir daudzas, bet mēs no sākuma izdarīsim un tad lielīsimies. Tā ir pareizāk, nekā no sākuma izbazūnēt un tad nekas nesanāk," LHF valdes pieeju lietām atklāja Koziols.Iepriekš bija izskanējušas runas, ka Latvijas hokeja klubi varētu spēlēt kopējā čempionātā vai līgā ar Baltkrievijas un Ukrainas komandām, taču pagaidām tas nenotiks."Klubi būtu gatavi spēlēt un grib, bet tas ir naudas jautājums - būtu nepieciešami pavisam citi budžeti. Redzam, kas notiek Latvijas ekonomikā - tā nav augoša, iedzīvotāju skaits samazinās, līdz ar to atrast lielu sponsoru ir ļoti grūti. Nepieciešams būt trakajam kāds savulaik biju es, kurš ieguldīja savu naudu," sacīja Koziols.IIHF par 2021.gada pasaules čempionāta norises vietu lems ikgadējā kongresā šī gada 19.maijā Ķelnē. Februārī Rīgā un Minskā ieradīsies IIHF komisija.Tiek plānots, ka fināls, spēles par bronzas medaļām un pusfināli norisināsies Minskā. Savukārt Latvija izslēgšanas turnīrā uzņems divus no četriem ceturtdaļfināliem. Minskas grupā jau atvēlēta vieta arī Krievijai, bet Rīgas grupā - Somijai.Arī šī gada pasaules čempionāts norisināsies divās valstīs, pasaules spēcīgākās komandas uzņemot Vācijas pilsētai Ķelnei un Francijas galvaspilsētai Parīzei.Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Dānijas pilsētās Kopenhāgenā un Herningā, 2019.gada meistarsacīkstes notiks Bratislavā un Košicē, Slovākijā, bet gadu vēlāk čempionātu uzņems Šveices pilsētas Cīrihe un Lozanna.Latvijas valstsvienībā pasaules čempionātā augstākajā divīzijā piedalās kopš 1997.gada. Latvieši pasaules čempionātos trīs reizes spējuši iekļūt labāko septītniekā - 1997., 2004. un 2009.gadā.