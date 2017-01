Negaidīti bargi tiesa sodījusi Baltezera aktīvistu - viņam piespriests reāls cietumsods

Goda biedros deputāti

Priede bija apsūdzēts par neatļautu labumu pieņemšanu lielā apmērā. Viņam arī liegts piecus gadus ieņemt valdes locekļa amatu organizācijās, kas darbojas vides aizsardzībā.Spriedums gan vēl nav stājies likumīgā spēkā, un pilns nolēmums būs pieejams tikai 15. maijā. No tā brīža sāks ritēt pārsūdzības termiņš. Kriminālprocesa likums pieļauj noteikt ilgāku pilna nolēmuma sagatavošanu lietas sarežģītības dēļ.Priedes vārds skaļi izskanēja 2012. gadā. Sāka viņš kā cēls cīnītājs pret apbūvi Baltezera krastā, bet beidza ar apvainojumiem izspiešanā – divām epizodēm.Pirms tam kopā ar viņu kāpt “uz barikādēm” bija gatava dziedātāja Olga Rajecka, atbalstītāju vidū biedrības mājaslapā bija minēti Saeimas deputāti Ingmārs Līdaka un Kārlis Seržants, parlamentārietei Ilmai Čepānei un tagadējam tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam bija pasniegtas pirmās divas goda biedru apliecības.Shēma bijusi vienkārša: dabas aizsardzības un sabiedrības interešu aizsegā paralizēt uzņēmuma darbu un pēc tam piedāvāt risinājumu – pārtraukt kampaņu apmaiņā pret 50 000 eiro. “Viņa metode ir staigāt apkārt Baltezeram un piesieties visiem, neiedziļinoties dokumentācijā,” toreiz žurnālam "Degpunktā" izteicās projekta "Zvaigznīši" vadītājs Andris Roziņš. “Atrod iespēju, uztaisa troksni ar televīziju, radio, žurnālistiem, pēc tam cilvēkam, kuram ir uzbraucis, piedāvā – samaksā, un visu atsaukšu.”Šajā gadījumā bijušās nelegālās izgāztuves vietā, nepilnu divu hektāru apbūves gabalā, bija plānotas četras privātmājas, ievērojot 50 metru aizsargjoslu no ezera un tauvas joslu. “Mums nosauca trīs dienu termiņu, ja nesamaksās, tad parādīs, kur vēži dzīvo,” apgalvoja Roziņš. “Vietējos iedzīvotājus iespaidot ir vienkārši, vajag tikai vadoni.”Līdz naudas došanai netika, jo pirmie pasteidzās SIA "New Europe", kas pie Mazā Baltezera būvēja dzīvokļu namu Pērle. 2012. gada februārī vajadzēja sākties darba dunai, bet nekur tālāk par testa pāļiem celtnieki netika – Priedes biedrība rakstīja sūdzības valsts iestādēm. "New Europe" direktors Jānis Stakens piedāvājis rīkot plašu tikšanos, bet Priede vēlējies runāt divatā. Raidījuma "De facto" iegūtajā audioierakstā no šīs tikšanās dzirdams Priedes priekšlikums: “Tas, ko es šeit redzu, ir kā jau katrā biznesā – trīs varianti. Viens ir – tiesājamies ar Ādažu pašvaldību, otrā mēs atrodam kompromisu, trešajā – jūs mūs pārpērkat. (..) Nu tā – nav iesniegumu, nav pretenziju, viss kluss pēkšņi.” Viņš lielījies ar četrām apturētām būvatļaujām un spēcīgiem juristiem.Lai izvairītos no noklausīšanās, summa un izvēlētais variants esot uzrakstīts mobilā telefona ekrānā. Nākamajā reizē sekojusi kaulēšanās, Priede paudis: “Okei, tad čeindž – papīrītis pret papīrīšiem. Paši varat aizvest un iesniegt, un reģistrēt gan ministrijā, gan būvvaldē. Nu, davai!”Priede uzrakstīja iesniegumus, ka līdz ar “jaunatklātiem faktiem” sūdzības atsauc, Stakens pretī iedeva mapi ar 50 000 eiro. Nekur tālu gan Priede netika, jo tūlīt pēc tam viņu aizturēja policija. Aktīvists apgalvoja, ka tā nav bijusi izspiešana, bet “lomu spēle”, un viņš esot grasījies ar visu naudu doties uz KNAB.Īsu brīdi šķita, ka Priede no šīs situācijas izies ārā sausām kājām. Pirms sava pirmsdzemdību atvaļinājuma prokurore Viktorija Šumska lietu izbeidza. Argumenti – agrāk nav sodīts, atzinis vainu, nauda atdota cietušajiem. Priedem tikai uz gadu noteica pārbaudes laiku, kaut arī patiesībā viņš nekādu vainu nesteidzās atzīt, taču Ģenerālprokuratūra šo lēmumu atzina par nelikumīgu un kriminālvajāšanu atjaunoja. Tikmēr "Pērli" ar 63 premium klases apartamentiem pabeidza 2013. gada janvārī.Nepilnu gadu pirms tam intervijā biznesa portālam Nozare.lv Priede izteicās ļoti kategoriski: “Garantēju, ka pat tad, ja tiesvedības laikā Pērle pagūs uzbūvēt, gala rezultātā New Europe šī ēka būs jānojauc.” Tā vietā 2015. gadā arhitekta Jura Mitenberga projektētā "Pērle" saņēma visaugstāko apbalvojumu prestižajā arhitektūras konkursā "Architizer A+ Awards" mazstāvu dzīvokļu apbūves kategorijā. Te ir baseins, fitnesa zāle, koplietošanas terase, privāta laivu piestātne, pludmale, bērnu rotaļu laukums, restorāns.Neparastākais ir pārkare pār krastu un nedaudz virs ūdens – šo arhitektonisko risinājumu jo īpaši nikni apstrīdēja pretinieki. Proti, formāli ievērota desmit metru tauvas joslas prasība, jo pieeja ezera krastam nav slēgta."New Europe Real Estate Ltd" lielākais akcionārs ir "Renova Group", kuras padomes priekšsēdētājs ir Krievijas miljardieris Viktors Vekselbergs, kurš iekļauts ASV un Eiropas Savienības sankciju sarakstā. No Latvijas "New Europe" līdzīpašniekiem zināmākais ir kādreizējais Rīgas mērs Gundars Bojārs.Kādu laiku šķita, ka Priede ir pieklusis, taču nesen viņš par sevi atgādinājis negaidītā veidā – viņa biedrības simbols un telefona numurs rotā būvtāfeli Baltezera krastā. Biedrība dēvējas par idejas projekta "Publiska gājēju taka ar laipu gar Lielo Baltezeru" autoru. Taku veido miljonārs, bijušais NBA basketbolists Andris Biedriņš. Viņš šeit gatavojas uzcelt savrupmāju, bet projektam paspējis "pielīmēties" Priede – sākumā apstrīdot detālplānojumu. Naudu gan nav prasījis, abas puses vienojušās par sabiedrībai pieejamu pastaigu taku.