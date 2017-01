Modelei Bellai Hadidai uzbrūk sieviete ar palestīniešu karogu. FOTO

Bellai Hadidai un Kendalai Dženerei uzbrūk sieviete ar palestīniešu karogu



















































26 attēli

Ukraiņu jokdaris nobučo Kimas Kardašjanas dibenu



















































26 attēli

Ukrainis uzbrūk Bredam Pitam















8 attēli

Bella Hadida un Kendala Dženere bija tikko kā izkāpušas no automašīnas un miesassarga pavadībā devās uz apartamentiem, kad nez no kurienes izskrēja sieviete un metās pie Bellas ar Palestīnas karogu rokās.Tā vien šķiet, ka abas modeles pat lāgā nepaspēja aptvert, kas notiek, kur nu vēl sabīties, jo apsargs reaģēja nekavējoties, neļaujot sievietei īstenot savu nodomu.It kā nekas nebūtu noticis, Bella un Kendala turpināja ceļu uz Džidži Ņujorkas dzīvokli. Kad modeles bija nogādātas drošībā, apsargs izsauca policiju un kārtības sargi 22 gadus veco nemiera cēlāju saslēdza roku dzelžos un aizveda nopratināt.Plašāk netiek atklāti motīvi, kāpēc sieviete nolēmusi uzbrukt „Victoria’s Secret” modelēm ar palestīniešu karogu.Pēc portāla TMZ rīcībā esošās informācijas, sieviete vēlāk atbrīvota, neizvirzot pret viņu apsūdzību.Bella nav vienīgā no Hadidu māsām, kurai uzbrukts uz ielas. Pērn Milānas modes nedēļas laikā uzbrukumu no rupjā ukraiņu izjokotāja Vitālija Sedjuka piedzīvoja Džidži Hadida. Modele pozēja ar faniem, kad viņai no mugurpuses pielavījās Sedjuks un pacēla viņu gaisā. Džidži iedunkāja „jokdari” ar elkoni un izrāvās no viņa tvēriena.Nedēļu vēlāk šis pats vīrietis centās nobučot Kendalas pusmāsas Kimas Kardašjanas sēžamvietu, kad viņa devās uz Parīzes modes nedēļas pasākumu. Kima toreiz slavēja savu miesassargu Paskālu Duvjē par ātro reakciju, bet vēlāk atlaida no darba, kad piedzīvoja bruņotu laupīšanu savā Parīzes viesnīcas numurā.