21. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

1947. gadā Vitālijs Gavrilovs - Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents.1950. gadā Larisa Bulava - ērģelniece.1956. gadā Ārijs Ūdris - latviešu ekonomists un politiķis, bijušais Latvijas zemkopības ministrs.1957. gadā Dainis Kārkluvalks - fotomākslinieks.1960. gadā Ināra Liepa - leļļu māksliniece, SIA "Mākslas elementi" vadītāja.1338. gadā Šarls V - Francijas karalis (miris 1380.gadā).1804. gadā Elaiza Roksija Snova - amerikāņu dzejniece (mirusi 1887.gadā).1824. gadā Tomass Džeksons - amerikāņu konfederātu armijas ģenerālis (miris 1863.gadā).1829. gadā Oskars II - Zviedrijas un Norvēģijas karalis (miris 1907.gadā).1855. gadā Džons Mozess Braunings - amerikāņu ieroču izgudrotājs (miris 1926.gadā).1867. gadā Maksims Veigāns - frenču ģenerālis (miris 1965.gadā).1882. gadā Pāvels Florenskis - krievu teologs, filozofs, matemātiķis un inženieris (miris 1937.gadā).1885. gadā Umberto Nobile - itāļu inženieris un ceļotājs (miris 1978.gadā).1905. gadā Kristiāns Diors - franču modes dizaineris (miris 1957.gadā).1906. gadā Igors Moisejevs - krievu horeogrāfs (miris 2007.gadā).1912. gadā Konrāds Emīls Blohs - Vācijā dzimis bioķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2000.gadā).1924. gadā Benijs Hils - britu komiķis (miris 1992.gadā).1941. gadā Plasido Domingo - spāņu tenors.1941. gadā Ričijs Heivenss - amerikāņu folkmūziķis, kurš 1969.gadā atklāja leģendāro Vudstokas rokfestivālu (miris 2013.gadā).1950. gadā Billijs Oušens - Trinidadā un Tobago dzimis britu mūziķis.1953. gadā Pols Alens - amerikāņu uzņēmējs, viens no "Microsoft" dibinātājiem.1956. gadā Džīna Deivisa - amerikāņu aktrise, producente un loka šāvēja.1962. gadā Marī Trentinjāna - franču aktrise, dziedātāja Bertrāna Kantā draudzene, ko viņš līdz nāvei piekāva (mirusi 2003.gadā).1963. gadā Hakims Olažuvans - Nigērijā dzimis basketbolists.1963. gadā Detlefs Šrempfs - vācu basketbolists.1965. gadā Džems Māsters Džejs - amerikāņu dīdžejs un reperis ("Run DMC", miris 2002.gadā).1972. gadā Čena Māršala - amerikāņu mūziķe ("Cat Power").1975. gadā Nikijs Bats - angļu futbolists.1976. gadā Emma Bantone - angļu dziedātāja ("Spice Girls").1977. gadā Filips Nevils - angļu futbolists.1981. gadā Denijs Hītlijs - kanādiešu hokejists.1991. gadā Ilmārs Bišers un Aloizs Vaznis tiekas ar Borisu Pugo, kas noliedz, ka ir devis rīkojumu OMON iebrukt Iekšlietu ministrijā vai ieņemt Preses namu.1991. gadā Latvijas Augstākā Padome pieņem lēmumu, kurā aicina jauniešus stāties darbā Latvijas Iekšlietu ministrijas sistēmā.2000. gadā Rīgas apgabaltiesa atzīst bijušo sarkano partizānu Vasiliju Kononovu par vainīgu kara noziegumos un piesprieda viņam sešus gadus ieslodzījuma slēgta tipa cietumā. Janvāra beigās Kononova advokāts iesniedz apelācijas sūdzību Augstākajā tiesā.2003. gadā Rīgas dome pieņem grozījumus domes lēmumā, kas paredz bijušo Triangula bastionu 11.novembra krastmalā Rīgā iznomāt līdz 2049.gadam. Tas tika iznomāts SIA "Spēks-R" līdz 2049.gadam multifunkcionālā centra "Triangula bastions" būvniecībai, Triangula bastiona mūru konservācijai un publiski pieejamas šā bastiona mūru palieku ekspozīcijas būvniecībai un apsaimniekošanai, kā arī teritorijas iekārtošanai un apzaļumošanai.2005. gadā Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs Eiropas Kopienu tiesā Luksemburgā dod svinīgu solījumu sakarā ar stāšanos komisāra amatā. Līdz ar šo ceremoniju beidzas jaunās Eiropas Komisijas (EK) apstiprināšanas procedūra. Solījumu dod arī EK prezidents Žozē Manuels Durau-Barrozu, kā arī citi komisāri.2006. gadā Politisko organizāciju apvienība "Saskaņas centrs" padomes sēdē Daugavpilī pieņem lēmumu savā sastāvā iekļaut arī Alfrēda Rubika vadīto Latvijas Sociālistisko partiju.2007. gadā Jaunais Latvijas soprāns, rīdziniece Marina Rebeka (26) kļūst par 44.starptautiskā Fransisko Vinjas dziedātāju konkursa laureāti Barselonā, izcīnot tajā trešo vietu.2007. gadā Latvijas Nacionālā opera un uzņēmēja Vitālija Gavrilova ģimene dibina Izglītības studiju, tādējādi aizsākot LNO vēsturē jaunu mecenātisma tradīciju - ģimenes finansējumu LNO izaugsmei un radošo darbinieku mākslinieciskā potenciāla izkopšanai.1189. gadā Francijas karalis Filips II un Anglijas karalis Ričards I sāk pulcināt karaspēku, lai dotos Trešajā krusta karā.1525. gadā Dzimst Šveices anabaptistu kustība, kas cenšas lauzt gadsimtiem ilgo tradīciju par valsts un baznīcas savienību.1643. gadā Holandiešu ceļotājs Abels Tasmans atklāj Tongu.1793. gadā Francijas karalim Luijam XVI tiek izpildīts nāvessods giljotinējot, kad Francijas konvents viņu atzīst par vainīgu nodevībā.1899. gadā darbu sāk autoražotājs "Opel Motors".1911. gadā sākas pirmais Montekarlo autorallijs.1919. gadā Īrijas parlamenta sēdē tiek apstiprināta pirmā Īrijas konstitūcija.1921. gadā tiek dibināta Itālijas Komunistiskā partija.1924. gadā Pēc asinsizplūduma smadzenēs mirst padomju līderis Vladimirs Ļeņins, kurš vadīja 1917.gada oktobra boļševiku revolūciju.1925. gadā Albānija pasludina sevi par republiku.1936. gadā par Lielbritānijas karali pēc Džordža V nāves tiek pasludināts viņa dēls Edvards VIII.1950. gadā mirst britu rakstnieks Džodžs Orvels, romānu "Dzīvnieku ferma" un "1984" autors.1954. gadā ASV Konetikutas štatā tiek nodota ekspluatācijai pirmā kodolzemūdene "USS Nautilus".1968. gadā amerikāņu duets Saimons un Garfunkels izlaiž savu "Original Soundtrack to The Graduate", kas ātri sasniedz pirmo vietu topu tabulās un atnes Polam Saimonam "Grammy" balvu.1976. gadā vienlaikus Parīzē un Londonā pirmajos komerciālajos reisos dodas virsskaņas pasažieru lidmašīnas "Concorde".1977. gadā ASV prezidents Džimmijs Kārters amnestē visus amerikāņus, kas izvairījās no karadienesta, lai netiktu nosūtīti uz Vjetnamas karu. Daudzi amerikāņi pat bija emigrējuši uz Kanādu.1990. gadā Austrālijas atklātajā tenisa turnīrā par nesportisku uzvedību mača laikā tiek diskvalificēts ar savu nesavaldību slavenais amerikāņu tenisists Džons Makinrojs.1997. gadā Vācijas kanclers Helmūts Kols un Čehijas premjerministrs Vāclavs Klauss paraksta deklarāciju, kurā Vācija pauž nožēlu par no 1938. līdz 1945.gadam notikušo Čehijas teritoriju okupēšanu.1999. gadā ASV krasta apsardze aiztur vienu no lielākajām narkotiku kravām vēsturē, kad tiek pārtverts kuģis ar vairāk nekā 4300 kilogramiem kokaīna.2000. gadā Itālijas tiesa piespriež mūža cietumsodus mafijas bosam Salvatorem Rīnam un vienam viņa līdzgaitniekam par bumbu spridzināšanas sēriju, kas satricināja Itāliju 1993.gadā.