Trampa pretinieki Vašingtonā sarīko grautiņu. VIDEO

Kamēr Trampa atbalstītāji un amatpersonas pulcējušās Nacionālajā alejā, lai vērotu Trampa inaugurācijas ceremoniju, viņa pretinieki blakus esošajās ielās stingrā policijas uzraudzībā rīko protesta demonstrācijas.

Vairums skaļo protestētāju, arī rasisma un kara pretinieki, feministi, imigrācijas un marihuānas legalizācijas atbalstītāji, bija miermīlīgi.

Bet vismaz vienā gadījumā melnā tērpušies jaunieši nodalījās no pūļa un sāka dauzīt logus bankai un kādam ātrās ēdināšanas restorānam, kā arī sviest ar akmeņiem. Lai huligānus savaldītu, policija lika lietā asaru gāzi.

Demonstranti sauca: "Nē deportācijām, nē KKK, nē fašistiskām ASV!"

Tikmēr dažu kvartālu attālumā, jaunievēlētajam prezidentam ierodoties uz inaugurāciju Kapitolija kalnā, Trampa atbalstītāji skandēja: "ASV! ASV ASV!"



