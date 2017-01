Pie Saeimas iededz barikāžu atceres dienai veltītu ugusnkuru

























































"Barikāžu laiks uz visiem laikiem kļuvis par unikālu lappusi Latvijas preses un žurnālistikas vēsturē. Toreiz, pirms daudziem gadiem, ar patiesu ziņu jūs sargājāt Latviju. Ziņu patiesums ir viens no stipras valsts pamatiem," par Mūrnieces pausto aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.Mūrniece uzsvēra, ka žurnālisti toreiz parādīja visaugstāko savas profesijas pilotāžu, pašaizliedzību, drosmi, apbrīnojami pragmatisku un konstruktīvu darbu. "Tajā laikā neviens uz redakcijām nedevās tikai ar skaļiem virsrakstiem par draudiem vai briesmām, kas tuvojas. Tajā laikā informācija bija maksimāli ietilpīga, absolūti godīga, precīza un tāda, kas palīdz Latvijas iedzīvotājiem un valsts neatkarībai. Ikviens apzinājās, ka informācijai nereti var būt dzīvības cena," sacīja Saeimas priekšsēdētāja.Pa šiem gadiem mediju darbs mainījies līdz nepazīšanai, tomēr žurnālistikas profesionālais kodols ir tas pats, uzsvēra Mūrniece."Pēdējā laikā savas barikādes sāk celt tieši profesionālā prese. Kopš nesena laika karš ir pārcēlies uz informatīvo telpu, un situācija tur kļūst aizvien nopietnāka. Šodienas barikādēm informatīvajā telpā ir jānorobežo ceļš melīgām un viltus ziņām, bet profesionāliem žurnālistiem jāaicina sabiedrība rūpīgāk attiekties pret to, ko izlasām virsrakstos, jāmāca dziļāka izpratne informācijas atlasē. Gan mūsu pašu, gan ārvalstu atbildīgākie mediji un pat sociālie tīkli to ir sākuši darīt," teica Saeimas priekšsēdētāja.Mūrniece pateicās barikāžu laika mediju pārstāvjiem par to, ko viņi darīja 1991.gada janvārī un augustā, aicinot saviem šodienas kolēģiem un sabiedrībai mācīt, cik vērta ir īsta, patiesa un godīga ziņa.Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka pa šiem gadiem bieži ir jautāts - vai tagad mēs ietu uz barikādēm. "Man tas vienmēr šķitis tāds kā nepiedienīgs jautājums. Par to šaubu nav. Šodien aizsargāt Latviju nepieciešams citādi, bet, ja vajadzēs, taps arī barikādes."1991.gada barikāžu laika notikumu atcere katra gada janvārī ir ikgadējs Saeimas pasākums. Televīzijā, radio un laikrakstos strādājošajiem tajā laikā bija nozīmīga loma Latvijas ceļā uz neatkarības atjaunošanu, tādēļ tikšanās ar tā vēsturiskā laika žurnālistiem ir viena no tradīcijām. Tā iedibināta 8.Saeimas laikā. Šodien uz tikšanos bija aicināti vairāk nekā 170 barikāžu laika mediju pārstāvji.