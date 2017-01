Vācijā pazudusī Jeļena atradusies, un šobrīd brauc mājās

Tuvinieki pagaidām nezina detaļas, iespējams, kaut kas noticis pa ceļam - kaut kādas nepatikšanas. Tiklīdz būs zināms, paziņosim!



Paldies visiem, kas palīdzēja meklēt un izplatīt informāciju!

Atgādinām, ka sieviete pēc mēneša ilgas prombūtnes devusies atpakaļ uz Latviju, bet līdz šim brīdim mājās nav atgriezusies. Ir zināms, ka viņa bija izkāpusu no busiņa netālu no Brēmenas pilsētas. Pēc pēdējās informācijas it kā esot iekāpusi taksometrā un devās uz Brēmeni. Līdzi viņai bija lielais koferis.



Valsts policijā ziņo, ka 1973.gadā dzimusī Jeļena 18.janvārī plkst.19.40 izkāpusi no mikroautobusa, kas braucis no Vācijas uz Latviju. Viņa izkāpusi degvielas uzpildes stacijā "Essenel" uz autobāņa.