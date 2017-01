Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

LVC informēja, ka slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 120 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti ir sekojošos ceļa posmos: Ainažu virzienā no Berģiem līdz Saulkrastu apvedceļam; Siguldas virzienā no Rīgas līdz Vangažiem, no Raunas pagrieziena līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei; Valmieras virzienā no Valmieras līdz Strenčiem; Rīgas apvedceļš no Baltezera līdz Saulkalnei; Daugavpils virzienā no Rīgas līdz Ogrei, no Lielvārdes līdz Nīcgalei; Rēzeknes virzienā no Jēkabpils līdz Terehovai un no Grebņevas līdz Špoģiem;

Bauskas virzienā no Iecavas līdz Grenctālei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Zemgalē un Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Saldus un Valmieras apkārtnē.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi šodien ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, tomēr atsevišķos posmos ceļi apledos.