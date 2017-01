Tāpat Pārkers paredz bioloģisko teroraktu skolā, sausuma periodu ASV un plūdus Eiropā. Gaišreģis uzskata, ka Ēģiptē tiks atklāts kāds sens kalmārveidīgs radījums.62 gadus vecais pravietis, kurš dzimis Sauthemptonā, ik gadu publicē savas prognozes mājaslapā, un 2016. gadā viņš paredzēja Trampa uzvaru, britu aiziešanu no Eiropas Savienības un Lielbritānijas premjerministra Deivida Kamerona atkāpšanos.* Eiro vērtības kritums un Dānijas un Itālijas izstāšanās no Eiropas Savienības.* Hilarijas Klintones aiziešana no politikas pēc dokumentu publiskošanas.* Ķīmisks vai bioloģisks uzbrukums skolai Eiropā.* Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja kļūs par vienu valsti, kad tiks gāzts Kims Čenuns.* Pasaules mēroga gripas epidēmija.* Politiska sadalīšanās ASV starp austrumiem un rietumiem, protesti un noziedzības pieaugums.* Liels ugunsgrēks Apvienotās Karalistes parlamentā, ko izraisīs nolaidība, nevis teroristu uzbrukums.* Tiks atrasts ledū iesalis aizvēsturisks milzu kalmārs.* Pāvesta slepkavības un nolaupīšanas mēģinājums Vatikānā."Es jūtu, ka 2017. un 2018. būs brīnumaini garīgās atmošanās gadi, kas beidzot pārtrauks materiālisma laikmeta jūgu," nobeigumā saka Pārkers.