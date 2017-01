Jaunā pasaules WRC rallija sezona Montekarlo sākas ar traģēdiju un pārsteigumu. VIDEO

Ožjē pēc vairākām neveiksmēm ilgstoši atradās vien trešajā pozīcijā, bet uzvarēja piektdienas noslēdzošajos divos ātrumposmos un atguva Nevilam 27 sekundes. Nākamajās divās dienās atlicis aizvadīt vēl deviņus ātrumposmus. Pirmais dops notika ceturtdien un tas noslēdzās ar traģēdiju, jo pēc jaunzēlandieša Haidena Padona avārijas bojā gāja kāds no līdzjutējiem, kurš centās neatļautā vietā uzņemt fotogrāfiju. Respektējot bojāgājušo, "Hyundai" pilots Padons piektdien neizgāja uz starta. Rallija pirmajā "dopā" Padons, kurš brauc ar "Hyundai i20" mašīnu un startēja ar ceturto numuru, vienā no līkumiem izskrēja no trases un apgāzās. Paši braucēji necieta, taču negadījumā smagas traumas guva kāds līdzjutējs, kurš ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā Nicā, tomēr ārsti viņa dzīvību glābt nespēja. "Diemžēl par spīti visām ārstu pūlēm, līdzjutējs no negadījumā gūtajām traumām mira. Ir sākta izmeklēšana," teikts organizatoru paziņojumā. Montekarlo sākas WRC rallija sezona

























































29 attēli Pēc neoficiālas informācijas 50 gadus vecais spāņu līdzjutējs avārijas brīdī centies nofotografēt Padona mašīnu. "Esmu šokēts par notikušo un izsaku līdzjūtību bojā gājušā radiniekiem un draugiem. Ir grūti runāt par notikušo," pēc avārijas sacīja Padons, kurš atklāja, ka mašīnu sanesa uz melnā ledus.



Šausminošais negadījums Montekarlo rallijā - video:

Pēc notikušā organizatori nekavējoties pārtrauca pirmā ātrumposma norisi. Tiesa, ceturtdienas vakarā tika aizvadīts otrais "dops", kurā ātrākais bija beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai i20"), par 7,8 sekundēm pārspējot četrkārtējo pasaules čempionu Sebastjanu Ožjē no Francijas ("Ford Fiesta"), kamēr trešais, atpaliekot 15 sekundes, ir soms Juho Hēninens ("Toyota Yaris").



Montekarlo rallijs turpināsies nedēļas nogalē un noslēgsies svētdien, dalībniekiem aizvadot pēdējo no plānotajiem 17 ātrumposmiem. Montekarloturpināsies nedēļas nogalē un noslēgsies svētdien, dalībniekiem aizvadot pēdējo no plānotajiem 17 ātrumposmiem. Pērn ceturto gadu pēc kārtas par pasaules čempionu kļuva Ožjē, kurš pārstāvēja "Volkswagen" komandu, taču pēc tam, kad Vācijas vienība paziņoja par nestartēšanu šī gada čempionātā, francūzis pārgāja uz "M-Sport Ford" komandu. Šosezon pasaules čempionātā ir plānoti 13 posmi.



Nevils uzvarējis četros no astoņiem ātrumposmiem, kas pašlaik ļauj par 45 sekundēm apsteigt četrkārtējo pasaules čempionu Sebastjanu Ožjē no Francijas, kurš šosezon brauc "M-Sport" vienībā ar "Ford" automobili, kā arī vēl vienu "M-Sport" pilotu Otu Tenaku no Igaunijas.