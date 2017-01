Līdz sensācijai pietrūka pavisam maz. Ostapenko dramatiskā cīņā zaudē čehu zvaigznei Plīškovai

Spēles ievadā ar savām spēcīgajām servēm laukumā dominēja čehiete, kura jau otrajā geimā tika pie trim breikbumbām, taču nevienu no tām neizmantoja. Tieši Latvijas tenisiste bija pirmā, kura ieguva breiku, laužot sāncenses servi piektajā geimā, bet čehiete ar to pašu atbildēja jau nākamajā geimā. Nākamajos pāris geimos uzvarēja servētēja, tomēr Plīškovas serve vairs nebija tik nāvējošs ierocis. Ostapenko devītajā geimā izmantoja vienīgo breikbumbu un vēlreiz lauza Plīškovas servi, panākot 5-4 un nonākot vairs tikai viena uzvarēta geima attālumā no uzvaras pirmajā setā.

Panākumu Ostapenko arī nākamajā geimā nodrošināja un uzvarēja pirmo setu ar 6-4.

Otro setu Plīškova sāka ļoti pārliecinoši, turklāt Ostapenko kļūdu dēļ viņai izdevās otrajā geimā lauzt Latvijas tenisistes servi. Arī turpinājumā Latvijas sportiste spēlēja nepārliecinoši. Trešajā un ceturtajā geimā čehiete uzvarēja sešās izspēlēs pēc kārtas, bet noslēgumā viņa arī otro reizi pēc kārtas lauza sāncenses servi un panāca 4-0. Arī pēc tam Plīškova servēja teicami un izvirzījās vadībā ar 5-0, turklāt pirmajos piecos geimos kopā Ostapenko uzvarēja tikai četrās izspēlēs. Sestais geims jau bija daudz līdzīgāks, tomēr tāpat Čehijas tenisiste otro setu noslēdza ar "sauso" panākumu.

Izšķirošajā - trešajā - setā Ostapenko atkal bija atguvusi emocijas un cīnījās par katru bumbiņu. Veiksmīgais sniegums viņai piektajā geimā ļāva tikt pie ļoti svarīga breika, turklāt sesto geimu Latvijas sportiste pie savas serves uzvarēja ļoti pārliecinoši, izvirzoties vadībā ar 4-2. Šāda notikumu attīstība neapmierināja Plīškovu, kura ļāva emocijām vaļu un trieca raketi pret zemi. Šo spēles instrumentu pēcāk nācās nomainīt, tomēr pretinieces nedienas neizsita Ostapenko no līdzsvara, kura nākamajā geimā vēlreiz lauza čehietes servi un bija nonākusi ļoti tuvu sensacionālai uzvarai.



Tomēr astotajā geimā Plīškova bija atguvusies un ļoti pārliecinoši lauza Ostapenko servi, tādējādi atgūstot vienu breiku, bet pēc tam čehiete uzvarēja arī pie savas serves un pietuvojās savai pretiniecei vairs tikai līdz 4-5. Tiesa, Latvijas pārstāvei joprojām bija viena breika pārsvars, tāpēc desmitajā geimā viņa atkal varēja servēt par uzvaru, taču tas atkal bija neveiksmīgi. Plīškova divas reizes pēc kārtas spēja atgriezt Ostapenko servi, bet pēc tam čehietei izdevās atspēlēt arī otru breiku un panākt neizšķirtu 5-5.

Trešais sets turpināja būt nelabvēlīgs Ostapenko, jo Plīškova uzvarēja arī ceturto geimu pēc kārtas, bet 12.geimā, Latvijas tenisistei pieļaujot dubultkļūdu, čehiete tika pie pirmās mačbumbas (40:30). Ostapenko gan to atspēlēja un ļoti smagā cīņā panāca neizšķirtu 6-6. Tālākā cīņā abas tenisistes bija atguvušas spēles garšu un droši uzvarēja geimus pie savām servēm.

Lūzuma punkts pienāca trešā seta 18.geimā, kad Plīškova tika pie vēl divām mačbumbām (40:15), no kurām viņa pirmo arī izmantoja, jo Ostapenko bumbiņu sita autā.

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 130 WTA ranga punktus. Ja Ostapenko būtu uzvarējusi šajā mačā, viņa atgūtu Latvijas dāmu tenisa pirmās raketes godu, bet tagad nākamajā rangā, visticamāk, būs vienu pozīciju zem Anastasijas Sevastovas. Ostapenko līdz šim savā karjerā nekad nav spējusi pieveikt tenisisti, kura pasaules rangā ir augstāk par astoto vietu.

Latvijas tenisistei šis bija otrais Austrālijas atklātais čempionāts karjerā. Pirms gada Ostapenko pirmajā kārtā neizmantoja mačbumbu un ar 6-3, 5-7, 1-6 piekāpās taivānietei Suvejai Sje, turklāt vēlāk arī viņa pārējos trijos "Grand Slam" turnīros nepārvarēja pirmo kārtu, turklāt jau pirmajā mačā zaudēja arī Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

Pagājušo gadu Latvijas tenisiste noslēdza ar sešu zaudējumu sēriju, tomēr šo sezonu viņa iesākusi sekmīgi, jo Oklendas WTA "International" aizkļuva līdz pusfinālam. Cīņu par vietu finālā sportiste gan nespēja pabeigt veselības problēmu dēļ un pagājušajā nedēļā veseļojās.

Plīškova pirmajās divās turnīra kārtās droši uzvarējusi sportistes, kuras ir ārpus ranga pirmā simta - vispirms ar 6-2, 6-0 apspēlēja 106.vietā esošo Saru Sorrivesu, bet ceturtdien ar 6-0, 6-2 pārspēja arī 189.pozīcijā esošo Annu Bļinkovu.

Plīškova 2016.gadu sagaidīja WTA ranga 11.pozīcijā, bet pagājušajā gadā tika pie lielākā panākuma karjerā, aizkļūstot līdz ASV atklātā čempionāta finālam. Pirms šīm sacensībām viņa "Grand Slam" turnīros nekad nebija tikusi tālāk par trešo kārtu, līdz ar to spēlē pret Ostapenko viņa to garantēja otro reizi karjerā. Iepriekšējos divos gados viņa Melburnā apstājās tieši trešajā kārtā, abas reizes piekāpjoties krievietei Jekaterinai Makarovai.

Čehiete sekmīgi iesākusi arī 2016.gada sezonu, jo pirms divām nedēļām triumfēja Brisbenas WTA "Premier" sērijas turnīrā, līdz ar to šosezon viņa līdz šim uzvarējusi visās astoņās aizvadītajās spēlēs, zaudējot tikai divos setos.

Zīmīgi, ka 2010.gadā Plīškova triumfēja Austrālijas atklātā čempionāta junioru turnīrā, finālā pieveicot britu tenisisti Loru Robsoni. Savukārt Ostapenko 2014.gadā triumfēja Vimbldonas sacensību junioru turnīrā. Tāpat Plīškova ar Čehiju pēdējos divos gados triumfējusi Federāciju kausā.

Pērnā gada izskaņā Plīškova pārtrauca sadarbību ar savu treneri Jirži Vaņeku. Abas puses sadarbojās kopš 2014.gada, šajā laikā tenisistei izcīnot piecus WTA titulus. Savukārt tagad viņu trenē ilggadējais Petras Kvitovas padomdevējs Davids Kotiza.

Sacensību astotdaļfinālā Plīškova tiksies ar Austrālijas pārstāvi Darju Gavrilovu, kura ir turnīra 22.rakete. Šī sportiste trešās kārtas mačā ar 6-3, 5-7, 6-4 uzvarēja šveicieti Tīmeju Bačinski, kura bija izlikta ar 12.numuru.

LETA jau ziņoja, ka Sevastova vienspēļu trešajā kārtā piektdien ar 4-6, 2-6 piekāpās spēcīgajai spānietei Garvinjei Mugurusai, kura izlikta ar septīto numuru.

Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis šajā turnīrā nepiedalās, turklāt viņš nav spēlējis jau kopš pagājušā gada jūlija. Jauno sezonu latvietis varētu uzsākt februārī.



