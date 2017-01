Londonas policijā raidsabiedrību CNN informēja, ka tika gaidīta 8000 cilvēku dalība gājienā, bet realitātē tajā sestdien piedalījās 20 tūkstoši cilvēku.

"Uzbūvēt mūri ap Trampu", "Padarīt Ameriku atkal homoseksuālu" un "Sievietes pienākums ir pretoties" bija tikai daļa no saukļiem, kas rotāja plakātus, kurus nesa protestētāji Londonā. Daudzi izmantoja saukli "We shall overcomb" ("Mums ir jāsaķemmējas tā, lai neredz vietas, kur atkāpjas mati"), kā atsauci uz Trampam raksturīgo sasuku. Šis sauklis ir iemantojis popularitāti protestētāju vidū visā pasaulē.

Berlīnē vairāki simti demonstrantu pulcējās pie Brandenburgas vārtiem, skandinot saukli "Nākotne ir sieviete" un citus. Demonstrācija notika arī pie ASV vēstniecības Berlīnē, kur galvenais sauklis bija "Nav taisnīguma, nav miera" un "Tramps nav berlīnietis", atgādinot par ASV prezidenta Džona Ficdžeralda Kenedija slaveno runu tolaik Aukstā kara laikā sašķeltajā pilsētā, kad viņš paziņoja "Ich bin ein Berliner" ("Es esmu berlīnietis").

Barselonā ļaužu pūlis ielās skandināja "Nē naidam, nē bailēm", bet Parīzē Sieviešu gājiena dalībnieki pulcējās pie Eifeļa torņa.

Romā tās vēsturiskajās vietās vairāki simti demonstrantu aicināja veidot "tiltus, nevis mūrus".

Protesta akcijas, kurās piedalās ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, kas nevēlas atbalstīt neiecietīgu sabiedrību, notika arī pie Dienvidāfrikas Republikas parlamenta ēkas Keiptaunā, Telavivā un daudzās citās pasaules valstīs.

Protestus pret sieviešu nīšanu, vardarbību, rasismu, homofobiju un reliģisko neiecietību izraisīja, kā norāda aktīvisti, Trampa izteikumi priekšvēlēšanu kampaņas laikā, kas varētu raksturot arī viņa kā ASV prezidenta rīcību.

Galvenā Sieviešu gājiena akcija paredzēta Vašingtonā, kur gaidāma vairāk nekā 200 tūkstošu cilvēku pulcēšanās. Protesta akcijas plānotas arī citās ASV pilsētās.



