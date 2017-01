Slokas karjerā varētu būt notikusi traģēdija; divi profesionāli nirēji nav izpeldējuši

Kā ziņo LNT raidījums "Degpunktā" ceturtdienas pēcpusdienā Jūrmalas iecirkņa policisti saņēmuši ziņu, ka Slokas karjerā, visticamāk, notikusi traģēdija. Turp īsi pirms pusdienlaika devušies divi cilvēki, kuri gatavojušies nirt zem ledus, taču laikā, kad abiem vajadzēja atgriezties, ne viens, ne otrs vairs nav bijuši sazvanāmi.



Glābēji apskatījuši aliņģi notikuma vietā un secinājuši, ka abi piredzējušie nirēji nav no ūdens izlīduši. Ne kādas pēdas, ne arī citas norādes neliecina, ka viņi būtu devušies krastā. Piektdien glābēji meklēšanas darbiem esot veltījuši aptuveni sešas stundas, bet diemžēl bez panākumiem. Meklēšanas darbi turpināsies, kamēr divi ūdens dzelmē ienirušie cilvēki netiks atrasti.



Ugunsdzēsēji glābēji vairās izteikt minējumus par to, cik ilgu laiku viņiem varētu aizņemt šie meklēšanas darbi ledusaukstajā ūdenī.



Kasjauns.lv/Foto: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā"