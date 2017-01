Tā mūziķi pošas uz “Muzikālās bankas” noslēguma ceremoniju. FOTO

Mūziķi gatavojas cīņai par gada vērtīgāko dziesmu Ventspils olimpiskajā centrā















































































































































































































Šovakar, 21. janvārī, Olimpiskajā centrā „Ventspils” notiek Latvijas Radio 2 pop dziesmu aptaujas „Muzikālā banka 2016” apbalvošanas ceremonija, kurā pirmo reizi aptaujas vēsturē uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums.Pasākuma tiešraidi jau no pulksten 19:00 var vienlaikus dzirdēt Latvijas Radio 2 un vērot LTV 1. Visi finālisti uzstājas koncerta pirmajā daļā, un pēc tam tiks izsludināts telefonbalsojums, kam piederēs 50% tiesību izmainīt gada vērtīgāko dziesmu secību.Šovakar cīņa par 2016. gada visvērtīgāko dziesmu norit starp šīm dziesmām: “Buorstous” – Guntra Kuzmina, ”Čaļi” – “Musiqq”, “Daļa no sirds” – Mārtiņš Ruskis, “Debesis iekrita tevī” – “Prāta vētra”, “Musiqq”, “Es tev” – “Otra Puse” & Antra Stafecka, “Kāds trakais mani uzgleznos” – Samanta Tīna, “Ko tu dari?” – Justs, “Lavīnas” – “The Sound Poets”, “Laika upe” – Markus, Riva “Laiks” – Andris Ērglis un Antra Stafecka, “Miglas rīts” – Intars Busulis, “Nāc” – Ivo Fomins, “Pēdas uz palodzes” – “Līvi” un Buks, “Tepat” – Dons un “Vienaldzības” – Agnese Rakovska.Koncertšova otrajā daļā ar īpaši ceremonijai gatavotiem priekšnesumiem uzstāsies „Muzikālās bankas” eksperti – Boriss Rezņiks, Viktors Lapčenoks, Mārtiņš Brauns, Uldis Marhilevičs, Jānis Lūsēns, Jānis Apeinis, Mārcis Auziņš, Dināra Rudāne, Ozols, Normunds Rutulis un citi.Lai aktivizētu klātesošo skatītāju līdzdalību, visi koncerta apmeklētāji piedalīsies zibakcijā, un ir aicināti ņemt līdzi atslēgas, ar kurām simboliski tiks atslēgts Muzikālās bankas seifs.Aptaujas noslēguma ceremonija Ventspilī jau ierasti notiks krāšņi un iespaidīgi. Vizuālās idejas pamatā ir kontrasti, kas atainosies gan scenogrāfijā un tērpos, gan caurvijoties pasākuma norisē. Pirmā daļa tiek veidota melnbaltajā stilistikā, otrā daļa – krāsu pasaule. Lai to paspilgtinātu, vairākiem numuriem piesaistīti laikmetīgās dejas dejotāji un ritma apvienība „Pulsa efekts”.Improvizētajā radio studijā, kas šoreiz atrodas skatītāju zālē, darbojas Baiba Palkavniece, savukārt, uz skatuves pasākumu vada atraktīvais aktieris un mūziķis Kristaps Rasims. Visi finālisti saņems mākslinieka Armanda Jēkabsona darinātās piemiņas balvas. Pārsteiguma balvas saņems arī tie mūziķi, kuri būs ieguvuši augstākās atzīmes “Muzikālās bankas” ekspertu un pašu “Muzikālās bankas” mūziķu vērtējumos.