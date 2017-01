Elitārā Bukarestes naktsklubā izceļas ugunsgrēks; ievainoti 44 cilvēki. FOTO. VIDEO

Rumānijas Iekšlietu ministrijā informēja, ka sestdienas vakarā slimnīcā joprojām uzturas pieci ugunsgrēkā cietušie, pārējie pēc mediķu palīdzības saņemšanas ir devušies mājās.

Daļa cietušo saindējās ar dūmiem, bet citi guva traumas, lecot no augstuma, lai paglābtos no liesmām ezera krastmalā esošajā naktsklubā. Daži kluba apmeklētāji no telpām izskrēja bez virsdrēbēm un cieta no ķermeņa atdzišanas, jo naktī gaisa temperatūra Bukarestē bija -12 grādi pēc Celsija.

Glābšanas dienestā informēja, ka gandrīz puse no slimnīcās nonākušajiem izmantoja savu transportu, lai nokļūtu pie mediķiem.



Pagaidām nav informācijas par ugunsgrēka cēloņiem. Neoficiāli izskanējis, ka cilvēki klubā smēķēja, lai gan tas ir aizliegts. Smēķēšanas rezultātā aizdedzies ēkas jumts, atklāja aculieciniece Korina Anghela. Viņa arī teica, ka apmeklētājiem tika pasniegti dzērienu pudeles ar piestiprinātām pirotehnikas vienībām. Prokuratūra sākusi izmeklēšanu par notikušo. Smēķēšana publiskās telpās un pirotehnikas izmantošana iekštelpās Rumānijā ir aizliegta.

2015.gada oktobrī 64 cilvēki gāja bojā ugunsgrēkā naktsklubā Bukarestē, kas ir lielākā ugunsnelaime Rumānijas vēsturē.



"Bamboo" pārvaldniekiem pieder vairāki klubi Rumānijā un viens klubs ASV Floridas štata Maiami. Pirmais klubs tika atklāts Bukarestē 2002.gadā, bet 2005.gadā tas nodega un pēc tam tika pārbūvēts.



