Gan mēģinājumā, gan koncertā, gan aizkulišu sarunās bija pazīmes, ka uzvarēs tieši šī dziesma. Ģenerālmēģinājumā dziesmas laikā puiši tika pie skatītāju nestiem ziediem, bet finālkoncertā... Vēl “Muzikālajā bankā” nebija pieredzēts, ka atturīgie kurzemnieki koncerta vidū rautos kājās un ar tālruņos ieslēgtām gaismiņām paustu ovācijas par kādu dziesmu. Bet “Debesis iekrita tevī” to saņēma, un “Musiqq” solists Emīls Balceris vēl pirms apbalvošanas staigāja netipiski priecīgs un pacilāts. Bet Marats, taujāts, par kuru aptaujas dziesmu no savām pats balsotu – “Čaļiem” vai šo, neatrunājās ar tipisko, ka “vienādi sāp abi pirksti, kod, kurā gribi”, paužot, ka dziesma “Debesis iekrita tevī” apvieno gan “Musiqq”, gan “Prāta vētras” atbalstītājus, tāpēc arī varētu pretendēt uz salīdzinoši augstāku vietu.Augsta vieta tika paredzēta arī Intara Busuļa dziesmai ”Miglas rīts”. Viņš gan nevarēja ierasties ne uz koncertu, ne baudīt miglu, kas biezā slānī klāja pilsētu balvas pasniegšanas brīdī, un dziesma izskanēja uz ekrāna videoversijā. Tas tālab, ka Busulis nesen bija izceļojies pa Taizemi un teju pa taisno devies uz koncertiem Maskavā. Ar savu klātbūtni pasākumu nevarēja pagodināt un “dzīvajā” “Vienaldzību” nodziedāt arī Agnese Rakovska. Video uz ekrāna pavadīja dejotāju priekšnesums uz skatuves. Un maldījās tie daudzie skatītāji, kas iedomājās, ka dejojošā “lupatu lelle” ir Agnese. Dziedātāja, kas pieradinājusi ar pārvērtībām līdz nepazīšanai, tomēr pati Ventspils hallē neatradās.Augsts rezultāts šoreiz izpalika Justam, ko jaunākā paaudze skaidroja ar to, ka potenciālie balsotāji tiešraides laikā bija “aizgājuši” uz kanālu TV3, kas rādīja “Ledus laikmetu”, turklāt telefonbalsotāji par katru dziesmu varēja nosūtīt tikai vienu balsi.Dona trumpji šoreiz bija ne tikai paša fani, bet arī “UgunsGrēka” cienītāji, jo aptaujā bija tikusi TV3 seriāla tituldziesma. Diemžēl tas šoreiz trīskārtējam aptaujas laureātam nelīdzēja.Pirmo reizi aptaujas organizatori līdz koncerta beigām nezināja uzvarētāju, jo 50 % no kopvērtējuma deva skatītāju balsojums televīzijas tiešraides laikā. Otrus 50 % – žūrija, kas savu izvēli bija izdarījusi jau pirms aptaujas koncerta.1.vieta – “Debesis iekrita tevī” – “Prāta vētra”, “Musiqq”2.vieta – “Miglas rīts” – Intars Busulis3.vieta – “Tepat” – Dons4.vieta – ”Čaļi” – “Musiqq”5.vieta – “Nāc” – Ivo Fomins6.vieta – “Buorstous” – Guntra Kuzmina7.vieta – “Lavīnas” – “The Sound Poets”8.vieta – “Vienaldzības” – Agnese Rakovska9.vieta – “Daļa no sirds” – Mārtiņš Ruskis10.vieta – “Es tev” – “Otra Puse” & Antra Stafecka11.vieta – “Laika upe” – Markus Riva12.vieta – “Kāds trakais mani uzgleznos” – Samanta Tīna13.vieta – “Laiks” – Andris Ērglis un Antra Stafecka14.vieta – “Ko tu dari?” – Justs15.vieta – “Pēdas uz palodzes” – “Līvi” un BuksDziesma absolūts līderis visos balsojumos bijusi. Aptaujas vērtīgākā dziesma mūziķu vērtējumā – “Debesis iekrita tevī”. To pašu pirmajā vietā likuši arī eksperti.