Vašingtonā un citās ASV pilsētās sestdien vairāk nekā divi miljoni cilvēku izgāja sieviešu gājienos, paužot savus iebildumus pret jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa idejām dienu pēc viņa inaugurācijas, un līdzīgas demonstrācijas notika arī citu valstu lielpilsētās. Daudzas no demonstrantēm bija uzvilkušas sārtas cepures ar kaķa ausīm, lai izsmietu Trampu. Gājienos piedalījās arī neparasti daudz vīriešu.

Gājieni notika Vašingtonā, Ņujorkā, Losandželosā un citās ASV pilsētās, kā arī Mehiko, Parīzē, Berlīnē, Londonā, Prāgā, Sidnejā un citur.

Galvenais no tiem bija "Sieviešu gājiens uz Vašingtonu" ASV galvaspilsētā, kurā saskaņā ar organizatoru aplēsēm piedalījies viens miljons cilvēku. Šo skaitli nevarēja pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem, tomēr tas acīmredzot bija lielāks nekā interesentu skaits piektdien Trampa inaugurācijas laikā. Pasākuma organizatori sākotnēji prognozēja 200 tūkstošu cilvēku piedalīšanos, bet negaidīti lielais dalībnieku skaits piepildīja gājiena maršrutu un gājiena vietā notika mītiņš.



Ar runu un dziesmām tur uzstājās arī Madonna. Viņas uzruna burtiski "uzspridzināja" sociālos tīklus. Madonna mikrofonā divreiz Trampam veltīja vārdus "fuck you", kā arī rekomendēja viņam "sūkāt peni". Savu performanci māksliniece iesāka ar: "Jā, esmu šausmīgi daudz domājusi par Baltā nama uzlaišanu gaisā", bet tas neko daudz nemainīšot. Uzmundrinājusi publiku, Madonna izpaudās vareni, tostarp vienā no dziesmām nomainot frāzi, pasakot "I am not your bitch" jeb Es neesmu tava kuce.



Mākslinieces runa piecu minūšu versijā:





Koncertā uzstājās arī dziedātāja Ališa Kīza un citi.

Vašingtonas metro operators WMATA paziņoja laikrakstam "Washington Post", ka dažās stundās pirms gājiena pārvadājis 470 000 pasažieru, kas ir jauns nedēļas nogales rekords. Savukārt gājienā Losandželosā dalībnieku skaits pārsniedza pusmiljonu, atzina vietējā policija. Gājiena organizētāji apgalvoja, ka tajā piedalījušies 750 000 cilvēku.



Sievietes visā pasaulē protestē pret Donaldu Trampu























































































































































































































































124 attēli



Kā zināms, arī Rīga bija viena no pilsētām ar gājienu. Tajā piedalījās apmēram 200 cilvēku.