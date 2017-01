Mammai guļot, abi puiši nodevās dziesmas apguvei - Gunārs spēlēja ģitāru, bet zēns, no lapiņas lasot tekstu, to iedzīvināja. Puikam no sākuma nesanāca pareizie uzsvari, taču tas centīgi tika labots. Visbeidzot dziesma - gan ne pārāk augstā līmenī - abiem daugavpiliešiem izdevās godam. Kā portālu Kasjauns.lv informēja dziedošā Denisa tēvs Valērijs, Gunārs ir ģimenes draugs. Pēc visa spriežot, nudien labs draugs!Pirms pusgada portāls Kasjauns.lv vēstīja par kādu sevišķi labu kaverversiju skaistajai dziesmai, proti, to sarūpēja siguldietis Linards. Melodiskajam skaņdarbam tapa pasakaini rudenīgs video ar jaudīgu arēnas roka bungu pavadījumu:Kā zināms, "Debesis iekrita tevī", ko izpilda "Musiqq" kopā ar "Prāta vētru", uzvarēja aptaujā "Muzikālā banka". Oriģinālajam gabalam kanālā "YouTube" ir jau teju 3 miljoni skatījumu.