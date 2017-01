Vaira Vīķe-Freiberga nāk klajā ar rūgtām pārdomām par savu tautu. Viņas ticība ir iedragāta

Komentējot skandālu ap viņas "izkārtoto" atdusas vietu elitārajos Meža kapos, bijusī prezidente sacīja, ka šādas atsevišķu mediju un žurnālistu darbības liecinot, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas strādā ar čekas metodēm. Viņasprāt, viss šis skandāls ir klaja nomelnošanas kampaņa: "Mans pirmais secinājums ir tāds, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas trenēti pēc vecās skolas," telekanālam TV3 sacīja eksprezidente. Viņa norādīja, ka viņai ir aizdomas, kas ir kampaņas pasūtītājs, tomēr ļaundara vārdu izvēlējās neatklāt.”Vecā skola jau no Ļeņina laikiem – viens veids kā iznīcināt cilvēku ir vienkārši – lode pakausī, bet otrs ir iznīcināt viņa raksturu – cilvēka morālā slepkavība. Šāda morāla slepkavība nāk viļņiem, viņa sastāv no akliem meliem jeb no ārkārtīgi sagrozītiem faktiem,” piebilda Vīķe-Freiberga.Tostarp eksprezidente min, ka viņas ticība mūsu tautas spējām nu ir iedragāta. "Es savu tautu vienmēr esmu idializējusi. Kad es biju prezidente man likās, ka mans uzdvevums ir to latvietību un Latvijas ļaužu potenciālu atmodināt un kā puķīti aplaistīt. Un tagad, kad es redzu tādas zemiskas lietas, un, kad tas zemiskums tiek vērsts pret Tevi, zemiskumu var atdzīvināt ar prastiem un nesmalkiem līdzekļiem un mani skumdina tas, ka mana ticība manas tautas spējām garīgai un psiholoģiskais izaugsmei, tiek iedragāta," vēsta portāls Skaties.lv.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka skandāla karstumā Freibergas kundze savā feisbuka profilā ievietoja viņai neraksturīgi garu vēstījumu, kurā izklāstīja, kāpēc vēlējusies atdusēties Meža kapos Rīgā. Septiņvietīgā kapavieta bijusi paredzēta gan sev, gan vīram Imantam, gan arī abu mazulim - dēliņam, kurš 1966.gadā piedzima un nodzīvoja tikai vienu dienu. Dēliņš tagad guļ kapos Monreālā, Kanādā, bet kapiņu vairs neviens neapmeklē. Bērnu viņa vēlējusies pārapbedīt dzimtenē Latvijā, un tam jau bijusi sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija. Atsevišķu mediju veikli "uzplēstais" skandāls radījis eksprezidentei lielas skumjas par tik zemisku rīcību."Es nevarēju novilkt to amata mēteli, atstājot amatu. Man viņš joprojām velkās kā aste pakaļ. Paldies visiem, kas izteica savu līdzjūtību jeb sapratni un izpalīdzību, šiem cilvēkiem es no sirds pateicos. Bet otra daļa cilvēku ir tie, ar kuriem tiek manipulēts un tad ir vēl manipulētāji," TV3 ziņām skaidroja Vaira Vīķe-Freiberga.