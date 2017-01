Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 23. janvāris

Attiecībās viennozīmīgi - ko sēsi, to pļausi, dārgo Auniņ. Labestība un silti vārdi šodien ir, kā saka, must have. Nost ar klaju egoismu un nost ar rupjību un nevērību pret citiem, īpaši pret tiem, par kuriem zini: man no šī cilvēka vēl kaut ko (daudz) vajadzēs...Harmoniskas attiecības palīdzēs uzturēt pašironija. Ja ko salaidi grīstē - proties palūgt piedošanu. Jebkuru strīdus momentu centies ievirzīt konstruktīva risinājuma gultnē. Daudzi Vērši var sajust spēcīgu libido uzliesmojumu, par ko atbildīga Vēršu pavadone Venēra.Viedokļa saskaņošana ar augstākstāvošajiem šodien var izvērsties pamatīgās cīņās un kašķos. Emocionalitāte pat tur, kur to galīgi nevajag. Dvīņiem rūpīgi jākontrolē, kas nāk pār tavām lūpām, - var izlēkt tik pretīgi krupji, ka vēlāk būs kauns par savu uzvedību.Seko līdzi tam, kur paliek tava nauda. It kā nebūtiski tēriņi mēneša izskaņā var sagādāt galvassāpes un vajadzību atkal (!) savilkt ciešāk jostu. Tomēr šodien vari veiksmīgi risināt darbā sasāpējušus jautājumus, kurus citi negrib vai izvairās cilāt. Vajag kādu atlaist? Šī tam ir piemērota diena.Tiec vaļā no aizspriedumiem, kas neļauj noticēt kam jaunam, gaišam, būtiskam. Neticība šodien var pārvilkt treknu svītru kādai brīnišķīgai idejai, kas uz pirmo aci šķiet pārdroša, pārāk liels risks. Pamaini attieksmi un tu redzēsi, kā lietas sāk plūst un visbeidzot nāks tev par labu.Harmoniskas attiecības ar pretējo dzimumu. Iespējams, uzšķilsies kāda apdzisusi dzirksts starp tevi un senu simpātiju, kas reiz ne ar ko tā īsti nevainagojās. Diena kā radīta jaunu attiecību dibināšanai un atsalušo savienību stiprināšanai.Vērtīgas idejas tavai tālākai attīstībai var pasviest tieši vistuvākie radi, kuri ilgstoši redzējuši tavu cīņu ar sadzīves vējdzirnavām. Īpaši vērts ieklausīties sieviešu dzimuma sniegtā padomā. Vai un kā jauno informāciju izmantot - sajutīsi ar intuīciju.Līdz pat šīs nedēļas vidum lielāko uzmanību pievērs sadzīvisku jautājumu risināšanu. Labs laiks mājīgiem pirkumiem, tāpat drīksti aizņemties līdzekļus jaunu (mājas un tehniska rakstura) mantu iegādei. Privātajās attiecībās dod sev laiku iekšējām pārdomām par tālākajiem soļiem attiecību kvalitātes uzlabošanā.Ja saskaries ar dāsniem solījumiem, uzmanies. Liela vēlme noticēt mirāžai, ilūzijai. Iespējams, tevi māna, bet tavas cerības ir ārkārtīgi lielas. Nozīmīgus soļus šodien neveic un kopumā pret citu cilvēku teikto attiecies ar veselīgu skepsi. Visu trīsreiz pārbaudi, arī dokumentus!Vari apmierināt savas finansiālās ambīcijas. Nebūs ne grama žēl iztērētās naudas! Labs laiks investēšanai. Savukārt kādu apņemšanos un/vai lielu, lielu vēlmi labāk paturi pie sevis, skaļi par to nesakot nevienam. Jau februārī alkas var piepildīties, turklāt tās nāks kā pēkšņš pārsteigums.Burvīgs laiks organizatorisku darbu veikšanai. Ar visu viegli tiksi galā, vajag tikai sākt. Jauni un neparedzēti apstākļi var likt piepeši mainīt ierastās darba metodes, taču kopumā šīs pārmaiņas nāks tikai par labu. Mīlas attiecības šodien var piedzīvot muļķīgus pārpratumus.Iedvesma un neierasts enerģijas pieplūdums citkārt tik slābanajām un nostaļģiskajām Zivtiņām. Visa uzmanība koncentrēta uz partneri. Lai saprastu otru cilvēku, pārstāj dzīvot izfantazētā pasaulē, kur viss notiek tā, kā tu uzskati par labu esam. Dzīvē ir citi likumi, tostarp karmiski.