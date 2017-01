Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 24. janvāris

Ja jūti sevī šaubas par kāda soļa vai rīcības (ne)pareizību, labāk darbošanos piebremzē un atstāj notikumu gaitu likteņa varā. Stoicisks miers šodien var nozīmēt izbēgšanu no liktenīgas kļūdas! Pieskati savu valodiņu un nepārkāp pieklājīgas uzvedības normas. Tas atmaksāsies, redzēsi.Var piemeklēt iekšējas panikas sajūta. Spēcīga intuīcija, laba saskare ar astrālo plānu. Lieliski, ja vari šo dienu pavadīt svētā vienatnē, baudot mūziku vai lasot garīga rakstura literatūru. Kņada, burzma, daudz cilvēku un strauji pavērsieni darbā var negatīvi atsaukties uz pašsajūtu.Ja jādodas tikties ar svešiem, līdz šim neredzētiem cilvēkiem, saposies smalki! Tieši no tava vizuālā izskata var būt atkarīga dzīves veiksme/neveiksme. Sabiedrība no tevis varētu gaidīt vairāk, nekā tu šobrīd spēj sniegt. Tāpēc vismaz izskaties uz visiem simts!Stāvi stingri savās pozīcijās un negrozi līdz šim pieņemtos lēmumus. Uz tevi varētu tikt izdarīts spiediens, lai pārbaudītu tavu noturību un arī attieksmes nopietnību. Darba daudz, bet atgriezeniskās saites teju nekādas? Tas pāries jau nākamnedēļ. Velti laiku attiecībām ar mīļoto cilvēku, izrunājiet sasāpējušo.Var pārņemt spēcīga vajadzība pēc vienatnes un aizbēgšanas prom no visiem. Ja to vari atļauties - lieliski. Tiem, kas ir piesieti sadzīvei, rutīnai, pienākumiem prieka dzirksts jāmeklē vieglās izklaidēs. Teiksim, ne pārāk augstvērtīga komēdija varētu sniegt cerēto veldzējumu dvēselei.Lielus plānus attiecībā uz savas finansu situācijas uzlabošanu labāk kaldināt divatā ar kādu uzticamu partneri, jo ar vienu vienīgu Jaunavas prātu var izrādīties "par īsu". Cita starpā tev var tikt pasviesta kāda "zagta" ideja, kas finālā varētu izvērsties par krasu dzīves pavērsienu uz labo pusi.Māksla iepatikties cilvēkam būs šodienas Svaru izaicinājums. Viss izdosies, ja izmanotosi nelielas viltības. Neesi atklāta pret svešiniekiem, saglabā noslēpumainību. Attiecību stabilitātei var kaitēt egoisms un savtīga rīcība.Pat sarežģītas situācijas šodien spēsi atrisināt viegli! Ļoti komunikabla diena, kā radīta lieliska pirmā iespaida atstāšanai. Darba pārrunām izcila diena. Nogurušajiem Skorpioniem enerģiju sniegs daudz laba seksa; lieliski, ja ir tāda iespēja. Arī gadījuma sakars var sniegt dauz prieka.Vari saskarties ar problēmām, ko rada objektīvas ainas trūkums. Pirms sper radikālus soļus, pārliecinies, vai tavā rīcībā ir visa pieejamā informācija. Daudzi Strēlnieki darbavietā vari saskarties ar prastām un sīkmanīgām intrigām, kuru pamatā ir skaudība. Ar kolēģiem centies uzturēt maksimāli laipnas attiecības.Neko nedari emociju uzplūdā! Itin neko! Tu vari ar vienu vārdu sagraut to, ko nemaz nevēlējies iznīcināt. Ļoti bīstama diena spontānai rīcībai, impulsīviem izteikumiem. Kritiku laid gar ausīm, citādi tā var pamatīgi kaitēt tavam šobrīd ārkārtīgi vārgajam pašvērtējumam.Tiem Ūdensvīriem, kuru profesionālā darbība saistīta ar uzstāšanos publikas priekšā, šī diena ir izcili piemērota, lai atrastu jaunus veidus un vietas, kur izpausties. Teju visur tevi sagaidīs atplestām rokām. Taču iniciatīvai jānāk no paša. Nost ar kautrību un pieticību!Vēlme kādu pamest var kā negaidīts bumerangs vēlāk atsisties paša sejā. Rūpīgi jāpiedomā pie tā, kā attiecies pret partneri. Tavs viltus maigums būs viegli atšifrējams, savukārt šķiršanās sāgai šī diena nudien nav tā labākā.