Leģendārā Losandželosas "Lakers" piedzīvo visu laiku smagāko sagrāvi. VIDEO

"Lakers" komanda svētdien izbraukumā ar 73:122 (22:29, 11:38, 22:23, 18:32) piekāpās Dalasas "Mavericks" basketbolistiem.Jau pēc pirmā puslaika "Lakers" vienība atradās iedzinējos ar 34 punktu starpību, taču arī otrajā puslaikā neizdevās savu sniegumu pārāk uzlabot."Lakers" galvenais treneris Lūks Voltons šo zaudējumu nodevēja par apkaunojošu."Ja godīgi, šodien nemaz neieradāmies uz spēli. Tas ir apkaunojoši - ne tikai komandai un organizācijai, bet arī faniem, kuri pret mums bijuši tik labi," pauda Voltons. "Mums pēc šī mača ir, ko mācīties, tomēr par to runāsim aiz slēgtām durvīm."Pirmajā puslaikā "Lakers" basketbolisti no spēles realizēja tikai 13 no 37 metieniem."Lakers" rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Lū Viljamss, kamēr "Mavericks" sastāvā 19 punktus iemeta Džastins Andersons."Lakers" ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem NBA klubiem, taču pēdējos gados tas demonstrē ļoti pieticīgus rezultātus. Šosezon vienība 48 spēlēs guvusi 16 uzvaras.Tikmēr savu septīto uzvaru pēc kārtas svētdien izcīnīja viena no sezonas galvenajām favorītēm Goldensteitas "Warriors", kas izbraukumā ar 118:98 (28:22, 22:28, 42:24, 26:24) uzvarēja Orlando "Magic"."Warriors" līderis Stefans Karijs šajā mačā iemeta 27 punktus, no kuriem 16 bija izšķirošajā - trešajā - ceturtdaļā, kad viesi arī ieguva izšķirošo pārsvaru uzvaras gūšanai. Tikmēr Klejs Tompsons pievienoja 21 punktu, no kuriem visi tika gūti ar septiņiem tālmetieniem.Savukārt "Magic" rindās 23 punktus iemeta Elfrīds Peitons.Visas līgas un Rietumu konferences līdere ir "Warriors" komanda, kas 44 spēlēs izcīnījusi 38 uzvaras, kamēr Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs" ar 34 panākumiem 43 cīņās ir otrā.Tikmēr Austrumos līdere ir pērnās sezonas čempione Klīvlendas "Cavaliers", kas 42 dueļos tikusi pie 30 panākumiem, bet Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" ar 19 uzvarām 45 mačos ieņem 11.pozīciju.