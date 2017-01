Tagadējām sekssimbolam savulaik atteiktas lomas liekā svara dēļ!

Kriss Prats, filmējoties lentē „Guardians of the Galaxy”.

Kriss Prats ar Dženiferu Lorensu un sievu Annu Farisu filmas „Passengers” reklāmas pasākumā





















11 attēli

Aktieris Kriss Prats pusgada laikā nokrītas svarā par 27 kg!



































18 attēli

Aktiera Krisa Prata karjera uzplauka pēc lomām tādās filmās kā „Guardians of the Galaxy” (2014) un „Jurassic World” (2015), un šobrīd muskuļoto vīrieti jau uzskata par šīs paaudzes sekssimbolu.Taču izrādās, tā nav bijis vienmēr. Vēl pirms sešiem gadiem Kriss bija visnotaļ omulīgs puisis un svēra pāri 100 kilogramiem. 2011. gadā viņš apņēmās mainīties. Viņš nokritās svarā par 14 kilogramiem. Pats aktieris atzīst, ka viņam to nācies darīt tāpēc, ka aizvien biežāk atteiktas lomas liekā svara dēļ. „Reiz man pateica tieši: ‘Mēs nevaram tev dot lomu – tu esi pārāk resns’,” par nepatīkamo situāciju, kas likusi mainīties, intervijā žurnālam „Vanity Fair” pastāstījis Prats.Sieva, aktrise Anna Farisa, ļoti atbalstīja vīra vēlmi notievēt. Kriss sāka nodarboties ar skriešanu, ievērot stingru diētu un pilnībā atteicās no alkohola. 2011. gadā filmas „10 Years” dēļ viņam no jauna nācās pieņemties svarā, taču pēc darba pie kinolentes viņš ātri atgriezās formā un kopš šī brīža aizvien cenšas ievērot aktīvu dzīvesveidu.Lai sagatavotos supervaroņa lomai filmā „Guardians of the Galaxy” (2014) aktieris Kriss Prats īsā laikā zaudēja ievērojamu apjomu svara. Lai pusgada laikā iegūtu nepieciešamo formu, viņš daudz nodarbojās ar sportu un veselīgi ēda. To visu Kriss darīja dietologa Fila Goglijas un personiskā trenera Dafija Geivera uzraudzībā. „Viņš gribēja godam atveidot lomu,” norāda treneris Geivers, kura klientu skaitā ir arī Breds Pits, Kriss Hemsvorts un Eštons Kačers. „Viņš vēlējās uzaudzēt vairāk muskuļu masas, būt kalsnāks un veselīgāks... Krisam piemīt apbrīnojama enerģija, viņš ir neticami disciplinēts un viņa darba ētika ir fenomenāla. Viņš nav klients, kuru jāstumda. Viņš ir tāds klients, kuru nākas apstādināt,” aktieri slavē treneris, kurš agrāk dienējis jūras flotē.Pratam sporta nodarbības bija četras līdz sešas reizes nedēļā. Viņš vingroja svaru zālē, skrēja, peldēja un brauca ar kalnu velosipēdu. Pat pozējot žurnāla „Men’s Fitness” vāka fotogrāfijai, fotosesijas starplaikos Kriss veica pumpēšanos un pietupienus.