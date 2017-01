1. Sliktu attiecību cēlonis visbiežāk ir konkurence

Vērojot savu pieaugušo dēlu, mamma nereti baidās sajusties nevajadzīga, tāpēc sāk pārmēru jaukties iekšā viņa ģimenes dzīvē.

2. Lūdz padomu

3. Neesi pārāk atklāta

Un tas ir arī saprotams – jo viņas vēlas zināt, kāda ir tā sieviete, kura dzīvo kopā ar viņas dēlu. Jo līdz šim taču svarīgākā sieviete viņa dzīvē bijusi māte, taču tagad svarīgākās sievietes vietu esi aizņēmusi tu. Portāls elle.ru atgādina trīs svarīgas lietas, kas jāņem vērā, komunicējot ar sava mīļotā cilvēka mammu.Ne visām sievietēm izdodas ātri samierināties ar domu, ka kāda sieviete par viņas mīļo dēlu var parūpēties labāk nekā viņa pati. Tāpēc vedeklai var nākties saskarties ar kritikas un komentāru gūzmu par katru sīkumu – sākot ar tavām kulinārajām spējām un beidzot ar apģērba gaumi.Ko mēs varam ieteikt? Esi pacietīga un nemēģini konkurēt ar vīramāti. Atzīsti un cieni viņas pieredzi un zināšanas. „Mmmm, cik gardi! Man nekad neizdosies izcept tik burvīgus pīrādziņus kā jums,” – reizēm ar vienu šādu, iespējams, mazliet pārspīlētu uzslavu pietiks, lai beigtos spriedze un sacensība, un tiktu sperts solis veselīgas līdzāspastāvēšanas virzienā.Vērojot savu pieaugušo dēlu, mamma nereti baidās sajusties nevajadzīga, tāpēc sāk pārmēru jaukties iekšā viņa ģimenes dzīvē, norādot, ka tikai viņa zina, kā vislabāk izārstēt klepu vai pareizi audzināt bērnus.Tā vietā, lai vīramātei aizrādītu, ka arī pati neesi vakar dzimusi un pašas mamma tev šo to ir iemācījusi, labāk mēģini aizskriet notikumiem pa priekšu un lūgt padomu, iekams viņa ir paguvusi sākt tevi mācīt.Pirmkārt, jautājot viņai padomu, tu parādīsi, ka atzīsti viņas autoritāti un novērtē padomus. Otrkārt, viņas pieredze var būt patiešām noderīga. Vai tad nav patīkami no mīļotā izdzirdēt, ka tev izdevies izcept tikpat garšīgu ābolmaizi kā viņa mammai?Ja tu esi starp tām retajām laimīgajām, kam paveicies ar superīgu vīramāti un jums izdevies labas attiecības nodibināt ātri vien, atceries: viņai nav jāzina visas tavas problēmas, kas radušās darbā ar priekšnieku. Neapspried, protams, ar viņu arī savus bijušos puišus. Lieliski, ka tev ir tik forša vīramāte, taču atceries – ir robežas.Tāpat vajadzētu izvairīties no slidenām tēmām, kas var izprovocēt konfliktu, piemēram, politika vai reliģiskie uzskati. Atceries, ka strīdu gadījumā visas tavas nepārdomāti atklātās atbildes var vērsties pret tevi – tāpēc apdomā, kad būt atklātai un kad mīļā miera labad tomēr paturēt savu viedokli pie sevis.