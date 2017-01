Policija pie Brisbenas bāra "Brooklyn Standard", kur notika traģēdija.

Sidnejas grupas "Bliss n Eso" klipa filmēšanas gaitā Brisbenas bārā "Brooklyn Standard" tika izšauti vairāki ieroči."Viena šaujamieroča lietošanas rezultātā viens no aktieriem tika ievainots krūtīs un no gūtajiem ievainojumiem nomira," žurnālistiem apliecināja policijas detektīvs Toms Armits.Mediķi pēc stundu ilga darba negadījuma vietā sašauto pasludināja par mirušu.Policija saistībā ar incidentu sākusi kriminālizmeklēšanu, sacīja Armits."Bliss n Eso" menedžeri apliecināja, ka grupas dalībnieki incidenta brīdī nav bijuši klipa filmēšanas vietā.Grupa iepriekš bija aicinājusi pieteikties interesentus, kas varētu atveidot lomas dziesmas "Friend Like You" videoklipā.Tika meklēti cilvēki, kas būtu piemēroti 11 līdz 16 gadus veca aziāta lomai, kā arī 30 gadu slieksni pārsnieguša narkodīlera un bezpajumtnieka lomu atveidošanai.