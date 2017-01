Mūsējo novērtē! Rīgas "Dinamo" aizsargs Uvis Balinskis atzīts par KHL nedēļas labāko jauno hokejistu

Iepriekšējā nedēļā 20 gadus vecais Balinskis palīdzēja Rīgas "Dinamo" komandai izbraukumā tikt pie divām uzvarām divās spēlēs.Balinskis 16.janvāra mačā pret Ķīnas klubu Pekinas "Kuņluņ Red Star" atklāja cīņas rezultātu, gūstot savus otros vārtus KHL karjerā. Tāpat aizsargs piedalījās arī uzvarētajā mačā pret Baltkrievijas komandu Minskas "Dinamo".Šo abu cīņu laikā Balinskis vidēji laukumā pavadīja 20 minūtes un 27 sekundes, nopelnot neitrālu lietderības koeficientu.Šosezon aizsargs 15 spēlēs guvis divus vārtus un veicis trīs rezultatīvas piespēles, tiekot pie neitrāla lietderības koeficienta.Šajā sezonā tikai vienreiz kāds Rīgas "Dinamo" hokejists kādā no pozīcijām nosaukts par KHL labāko spēlētāju - par novembra trešās nedēļas labāko vārtsargu kļuva Jānis Kalniņš.Rīgas "Dinamo" šobrīd jau vairs nepretendē uz iekļūšanu Gagarina kausa izcīņā, bet nākamo maču rīdzinieki aizvadīs otrdien, kad uzņems Hantimansijskas "Jugra" hokejistus.Tikmēr par aizvadītās nedēļas KHL labāko vārtsargu kļuvis Maikls Gārnets no Horvātijas kluba Zagrebas "Medveščak". Viņš komandai palīdzēja tikt pie uzvarām abos mačos, turklāt vienā no spēlēm kanādietis savos vārtos neielaida nevienu ripu.Divu maču laikā Gārnets ielaida tikai vienu ripu (vidēji 0,50 spēlē) un atvairīja 98,6% pretinieku metienu, kas abi bija labākie rādītāji līgā.Savukārt labākā aizsarga gods ticis Pāvelam Koledovam no Jaroslavļas "Lokomotiv". Hokejists komandai palīdzēja izcīnīt uzvaras abās aizvadītajās spēlēs, kamēr pats šajā laikā izcēlās ar vieniem vārtiem un pozitīvu lietderības koeficientu +4.Tikmēr nedēļas labākā uzbrucēja titulu ieguvis Daniss Zaripovs no pašreizējās Gagarina kausa čempiones Magņitogorskas "Metallurg". Komanda nedēļas laikā aizvadīja divas spēles pret Omskas "Avangard", tiekot pie vienas uzvaras, bet Zaripovs pa šo laiku iemeta trīs vārtus un veica vienu rezultatīvu piespēli.