Kas dus elitārajos 1. Meža kapos, kur pie ģimenes kapiem tikusi Vaira? FOTO

1. Meža kapos apglabāto dižgaru vidū ir ne tikai pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste, bet arī pirmais Latvijas ārlietu ministrs un otrais Latvijas Republikas Ministru prezidents Zigfrīds Anna Meierovics, dzejnieks Māris Čaklais, komponists Alfrēds Kalniņš, diriģents Imants Kokars, rakstnieks Leons Paegle, aktieris Uldis Pūcītis, aktrise Elza Radziņa, māksliniece Lilita Postaža, komponists Uldis Stabulnieks, mūziķis, komponists Niks Matvejevs, hokejists Kārlis Skrastiņš un daudzi citi.Rit jau trešā nedēļa, kopš laikrakstā „Diena” parādījās vēsts, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas rīcībā nonākusi septiņvietīga kapavieta elitārajos Rīgas 1. Meža kapos, kur guldīts arī Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste. Protams, Vīķe-Freiberga absolūti nepriecājās, ka sabiedrībā par to izskanējusi informācija, savu skepsi par sacelto skandālu viņa pauda, sociālajā tīklā "Facebook" ievietojot paziņojumu ar dainu rindām: "Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem tiem, kas uz nāvi raugās ar mūsu tautā pieņemto attieksmi, ko skaisti izsaka sekojošās divas dainas: Ko es laba nopelnīju, Šai saulē dzīvodama? Vienu linu paladziņu, Sešus dēļu gabaliņus. Bur man buri, skauž man skauģi, Nevar mani izpostīt: Dieviņš taisa zelta sētu, Apkārt manu augumiņu."Tomēr pārmetumi par notikušo nerimstas joprojām – ļaudis gan personiskās sarunās, gan virtuālajā vidē šūmējas un pārmet bijušajai prezidentei to, kādā veidā viņa ir tikusi pie mūža mājām. Vairums cilvēku neapšauba, ka Vaira Vīķe-Freiberga, pateicoties saviem nopelniem, būtu pelnījusi elitāru atdusas vietu, bet kopumā notikušais izskatoties nesmuki un augstprātīgi.Vaira, skaidrojot lietas apstākļus, izplatīja arī emocionālu publisku vēstuli, kurā izklāstīja savas dzimtas sūro likteni un atklāja, ka kapavietu Latvijā jau laikus meklējusi, jo uz to plānojusi pārvest sava vienu dienu nodzīvojušā un Kanādā 1966. gadā mirušā dēliņa pīšļus. Tagad tie atrodoties otrpus okeānam un puisīša kapavietu neviens neapraugot. “Kā tagad mums savu bērnu guldīt kapa vietā, kas ir tikusi apgānīta ar naidu, dusmām un skaudību no savas tautas puses un pat ar apvainojumiem par noziedzīgu rīcību? Un kā ar mums pašiem? Vai varbūt mums drīzāk atgriezties pie viņa, svešā zemē, kur nevienam pat sapņos nerādītos doma, ka kādam cilvēkam var apskaust viņa mūža māju?Ir jau arī vēl citi risinājumi. Mūsu lauku īpašumā ir tāda klusa, meža vidū apslēpta nogāzīte, kur pavasarī zied zilās vizbulītes. Tur būtu Dieva miers un klusums. Tur varētu, kad pienāks laiks, ar mirušajiem pienācīgo cieņu un bez skauģu lāstiem izkaisīt manus pelnus. Un katru pavasari es tad varētu atkal uzziedēt ar zilām vizbulītēm,” rakstīja Vaira Vīķe-Freiberga.Nerimstošie pārmetumi eksprezidenti satrauca tik ļoti, ka nedēļas nogalē intervijā TV3 ziņām Vaira Vīķe-Freiberga paziņoja, ka jūtas vīlusies savā tautā. “Es savu tautu vienmēr esmu idealizējusi. Kad es biju prezidente, man likās, ka mans uzdevums ir to latvietību un Latvijas ļaužu potenciālu atmodināt un kā puķīti aplaistīt. Un tagad, kad es redzu tādas zemiskas lietas... un kad tas zemiskums tiek vērsts pret tevi... Zemiskumu var atdzīvināt ar prastiem un nesmalkiem līdzekļiem, un mani skumdina tas, ka mana ticība manas tautas spējām garīgai un psiholoģiskai izaugsmei tiek iedragāta,” viņa sacīja intervijā TV 3.Bijusī prezidente sacīja, ka šādas atsevišķu mediju un žurnālistu darbības liecinot, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas strādā ar čekas metodēm. Viņasprāt, viss šis skandāls ir klaja nomelnošanas kampaņa. “Mans pirmais secinājums ir tāds, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas trenēti pēc vecās skolas,” telekanālam TV3 sacīja eksprezidente. Viņa norādīja, ka viņai ir aizdomas, kas ir kampaņas pasūtītājs, tomēr viņa vārdu izvēlējās neatklāt.