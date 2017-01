Ar koncertu "Laikiem pāri" sāksies Latvijas simtgadei veltītie pasākumi Rīgā

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Koncerts „Laikiem pāri” notiks Latvijas simtgadei veltītā festivāla „Trīs zvaigznes” ietvaros. Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē skanēs mūzika, kas sacerēta Latvijā simts gadu laikā. Koncertā piedalīsies maestro Raimonds Pauls, solisti Dināra Rudāne, Dita Lūriņa, Ilona Bagele, Daumants Kalniņš, Oskars Petrauskis, orķestris „Rīga” un diriģents Valdis Butāns, kā arī vokālā grupa „Framest”. Koncerta režisore ir Ināra Slucka, scenogrāfs - Aigars Ozoliņš.Ar šo koncertu orķestris „Rīga” nāk klajā ar Latvijas simtgadei veltītu festivālu „Trīs zvaigznes”, kurš no 2017. gada notiks ik gadu novembrī. Festivālā būs koncerti un multimediāli projekti, kuros būs ieskats gan Latvijas kultūras un mākslas vēsturē, gan rosinājums autoriem radīt jaunus darbus. Festivāla moto ir „Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz!”Koncerts „Laikiem pāri” veidots kā veltījums diviem nozīmīgiem Latvijas flagmaņiem - Valsts Elektrotehniskajai Fabrikai (VEF), kas iemieso Latvijas Republikas saimnieciskās un ekonomiskās dzīves uzplaukumu 20.- 30. gados un maestro Raimonda Paula mūzikai, ar kuru uzaugušas vairākas Latvijas paaudzes.2017. gads ir 80. jubilejas gads pirmajai pasaulē radītajai mazajai foto kamerai „Minox”, kuru VEF sāka ražot Rīgā 1937. gadā. Atzīmējot šo faktu, koncerta pirmajā daļā, skatoties laikiem pāri, skanēs labi zināma un iemīļota mūzika no pagājušā gadsimta 20. un 30. gadiem.Koncerta otrā daļa veltīta maestro Raimonda Paula mūzikai, un tajā ietvertas dažādos gadu desmitos tapušas maestro vokālās un instrumentālās kompozīcijas. Pie klavierēm būs pats maestro Raimonds Pauls.Biļetes uz koncertu „Laikiem pāri” vēl ir iespējams iegādāties visās „Biļešu paradīzes” kasēs un interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā iekļauti gandrīz 100 projekti un pasākumi, kas tiks īstenoti piecu gadu ciklā no 2017. līdz 2021. gadam kultūras, izglītības un jaunatnes, sporta, būvniecības, pilsētvides un tūrisma jomā. Rīgas programma veidota, balstoties uz Kultūras ministrijas izstrādātajiem Latvijas valsts simtgades atzīmēšanas uzdevumiem, un vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumu nacionālajā plānā. Rīgas programma tiks aktualizēta divas reizes gadā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiks īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.Informācija par aktualitātēm galvaspilsētā saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ikvienam interesentam būs pieejama Rīgas domes informatīvajā portālā: www.riga.lv sadaļā „Latvijai 100”.