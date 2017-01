Rīga savā programmā iekļāvusi gandrīz 100 Latvijas simtgades projektus

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

„Mums ir ļoti paveicies, ka ir sava valsts, jo ne katrai pasaules tautai ir dota šāda iespēja – dzīvot savā zemē. Turklāt mēs varam būt liecinieki un aktīvi dalībnieki savas valsts simtās jubilejas svinībās. Man ir patiess prieks, ka Rīga kopā ar NVO un iedzīvotājiem ir sagatavojusi plašu svinību programmu, kas priecēs ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi. Tāpat mums ir izstrādāts vērienīgs infrastruktūras attīstības un renovācijas plāns, kas kalpos vēl daudzus gadus arī pēc svinībām. Taču, manuprāt, būtiskākais ir tas, ka šis ir laiks, kurā mums visiem, neskatoties uz tautību, reliģisko pārliecību vai sociālo statusu ir jānostājas zem viena karoga – Latvijas karoga – un kopā jāstrādā, lai mūsu valsts vēl sagaidītu 200 un 300 gadus,” saka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.Latvijas valsts simtgades Rīgas programmai priekšlikumus iesniedza 34 Rīgas domes institūcijas, kā arī vairākas sabiedriskās organizācijas un aktīvie rīdzinieki, bet iesniegtos projektus apkopoja un strukturēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD). Programma 2017.-2021. gadam tiks aktualizēta divas reizes gadā, iekļaujot tajā Rīgas domes finansēšanas konkursos atbalstītos projektus un Rīgas domes institūciju īstenotos projektus.„Rīgas programmai, kas ir sastādīta, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību uzdevumus, mēs izvirzījām virsmērķi – līdzdarbošanās. Un tas tika ievērots jau programmas sagatavošanas posmā. 2016. gadā mēs izveidojām darba grupu pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai. Tajā darbojās nevalstiskās organizācijas un aktīvie rīdzinieki, kuri kopumā iesniedza 104 priekšlikumus, daudzi no tiem tika iekļauti Rīgas programmā. Tā tika veidota ikvienam Rīgas iedzīvotājam, mudinot katru līdzdarboties un iesaistīties gatavošanās procesā un svētku svinēšanā. Manuprāt, būtiski ir veidot saikni starp paaudzēm, starp apkaimju iedzīvotājiem. Ir svarīgi, lai cilvēki domā, ne tikai par to, ko Rīga viņiem var dot, bet par to, ko viņi var dot savai pilsētai,” tā Rīgas programmas tapšanu raksturo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.Rīgas programma veidota, balstoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izstrādātajiem Latvijas valsts simtgades atzīmēšanas uzdevumiem, un vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumu nacionālajā plānā. Tajā iekļauts gaismas festivāls „Staro Rīga”, trīs dienu pasākumu kopums „Līgo, Rīga! Līgo, Latvija!” ar folkloras festivāla „Baltica” noslēguma pasākumiem, tradicionālo Zāļu tirgu, izrādi „Skroderdienas Silmačos”, zaļumballi un Jāņu svinēšanu 11. novembra krastmalā, projekts „Rīga – bērnu galvaspilsēta. Latvijas skolas somas atvēršanas pasākums” un Latvijas valsts simtgades svinību kulminācija 2018. gada 18. novembrī ar īpašu svētku pilsētvides noformējumu, gaismas un mūzikas priekšnesumu 11. novembra krastmalā.Galvaspilsētas programmu atklās 26. janvārī Latvijas Nacionālajā teātrī ar koncertu „Laikiem pāri”, kas notiks Latvijas simtgadei veltītā festivāla „Trīs zvaigznes” ietvaros, un tajā piedalīsies maestro Raimonds Pauls, solisti Dināra Rudāne, Dita Lūriņa, Ilona Bagele, Daumants Kalniņš, Oskars Petrauskis, orķestris „Rīga” un diriģents Valdis Butāns, kā arī vokālā grupa „Framest”.2017. gadā vērienīgākie no Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas notiks Rīgā, būs 4. maija svētku programma ar Rīgas sadraudzības pilsētu mākslinieku piedalīšanos, ceļojošo izstāžu un mobilo kultūras telpu izveide Rīgas apkaimēs „Radošie stropi Rīgai – Latvijai”, Eiropas koru olimpiādes Latvijas simtgadei veltītā koncertprogramma, gaismas festivāla „Staro Rīga” 10 gadu jubilejas projekts, orķestra „Rīga” festivāls „Trīs zvaigznes” – Latvijas mākslai, mūzikai un literatūrai veltīts festivāls u.c.„Veidojot Rīgas programmu, mēs domājām par vērtībām, kas svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Pasaulē ir vairāki tūkstoši tautu, bet tikai nepilnām 200 no tām ir sava valsts, kas ir milzīga un nenovērtējama privilēģija. Ar šo apziņu strādājām pie Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas, īpaši akcentējot īstenoto projektu ilglaicību un ikviena iedzīvotāja līdzdalību,” aicinot piedalīties Latvijas valsts simtgades pasākumos, saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite.Informācija par aktualitātēm galvaspilsētā saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ikvienam interesentam būs pieejama Rīgas domes informatīvajā portālā: www.riga.lv sadaļā „Latvijai 100”.