Zināms, kāpēc bezvēsts pazudušo Jeļenu vienkārši izsēdināja uz šosejas Vācijā

Jeļena alkohola reibumā it kā traucējusi citiem pasažieriem

Marija esot biedēta ar drausmīgu mātes likteni

Firma vēršas policijā par nomelnošanu

Pārvadātājs apsūdz Mariju melos

Policijā no Jeļenas pieņemts vien paskaidrojums

Uz Vāciju Jeļena vēl pirms mēneša devās darba gaitās, lai piepelnītos. „Kā jau zināt, Latvijā tā alga nav tik liela, spieda kredīti, tāpēc nācās braukt uz ārzemēm, jo miestā, kur mēs dzīvojam, ar darbu ir ļoti švaki, var pat teikt – nereāli atrast,” sarakstē ar portālu Kasjauns.lv izstāsta Jeļenas meita Marija.Tieši atpakaļceļā no Vācijas uz Latviju arī radās problēmas. Sakari ar Jeļenu piepeši pārtrūka. Bija vien zināmas viņas pēdējās atrašanās vietas koordinātas: – 18.janvārī pl. 19.40 sieviete bija izkāpusi no mikroautobusa kaut kur netālu no Esenes, benzīntankā ar nosaukumu „Aral”. Šo informāciju, iesaistoties Jeļenas meklēšanā, apstiprināja arī Valsts policijā. Cita starpā Jeļenas pazušanai uzmanību pievērsa arī brīvprātīgo organizācija Bezvests.lvJau pēc divām dienām medijos ziņots, ka Jeļena ir atrasta un dodas mājup. Kā noskaidroja portāls Kasjauns.lv, sestdien sieviete jau bija Latvijā. Taču kādi bija iemesli sievietes piepešai izlikšanai ceļa malā, turklāt svešā valstī?„Pārvadātājs, ar kuru brauca mamma, bija „Bus Express”. Esam ar māsu pašas izmantojušas šīs firmas pakalpojumus, nekad nav bijušas problēmas,” atklāj meita Marija.Savas mātes izsēdināšanas iemeslus viņa skaidro šādi: „Viņi apgalvoja, ka mana mamma bija piedzērusies un traucēja pārējiem braucējiem. Jā, viņa bija iedzērusi, taču ne jau tādos apmēros, kā apgalvo firma. Šis tad nu arī esot bijis iemesls, kādēļ viņu atstājuši benzīntankā.”Sarunā ar portālu Kasjauns.lv Marija apgalvo, ka benzīntanka darbinieki varējuši apstiprināt – Jeļena neesot bijusi smagā alkohola reibumā.Marija izstāsta arī ko ļoti satraucošu – dienās, kad Jeļenas atrašanās vieta vēl nav bijusi zināma, kāda pārvadājumu firmas pārstāve Marijas māsai telefoniski esot pateikusi, ka Jeļenu, visticamāk, piemeklējis šausmīgs liktenis.*Nelabots Marijas iesūtītā „Whatsapp” audio ziņojuma atšifrējums:„Tā sieviete, kuru mēs sazvanījām caur to firmu, kas ir it kā atbildīgā, viņa mums atbildēja tādām frāzēm – cik vēl cilvēki zvanīs par jūsu māti. Gan jau, ka jūsu māte ir jau sen apzagta, izvarota un izmesta kaut kur. Es saku - bet kā jūs to reāli zināt? Viņa saka – bet tas jau nav pirmais gadījums! Man ir ierakstīta tā saruna, bet nu... tur bļauj, saprast var, bet nu ļoti grūti.”Marija apgalvo, ka, saistībā ar firmas komunikāciju pazudušās Jeļenas gadījumā, vērsusies policijā, kur viņai ieteikts neizdzēst ierakstīto sarunu.Taču noklausoties Marijas pieminēto sarunu, viennozīmīgus secinājumus izdarīt nevar – ierakstā dzirdams, kā Marija apgalvo, ka firma būs atbildīga par viņas māsai pateiktajiem vārdiem par Jeļenas iespējamo likteni, taču sieviete, kuru Marija sarunā ar portālu Kasjauns.lv dēvē par pārvadātāja firmas pārstāvi, pilnā balsī kliedzot saka: „Jūs jau neklausaties! Es teicu – jums vēl māte pateiks, ka viņa ir apzagta un izvarota, jo tā cilvēki dara! Nebūs ne pirmā, ne pēdējā!”Izdzirdot kompānijas skaidrojumus par pateikto, Marija skaļā balsī apgalvo, ka viņiem nav tiesību tā runāt.Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar firmas „Bus Express” pārstāvi, lai vaicātu pārvadātāja viedokli par 18.janvāra notikumiem, Marijas apgalvojumiem un kompānijas pārstāves iespējamajiem izteikumiem. Uz zvanu atbildēja kāds vīrietis, kurš sevi nosauca par Gati un apgalvoja, ka Marijas teiktais esot meli.„Viņas māte tika izsēdināta benzīntankā, jo bija alkohola reibumā un traucēja pārējiem cilvēkiem automašīnā. Viņa nemitīgi prasīja, lai šoferis aptur auto, jo viņai vajagot uzpīpēt. Šādi ir pārvadātāju firmu darbības principi un noteikumi – alkohola reibumā esošas un traucējošas personas nepārvadā,” skaidro firmas pārstāvis. Viņš arī noliedz, ka firmas pārstāve Marijas māsai pa telefonu būtu tā runājusi par viņas mātes iespējamo likteni.„Protams, ka viņa to noliegs, jo tas ir viņas interesēs,” piebilst „Bus Express” pārstāvis Gatis. Viņš atklāj, ka par neslavas celšanu plāno vērsties policijā.Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē, komentējot konkrēto notikumu, atklāj, ka pagaidām iesniegums no Jeļenas vai Marijas puses gan nav saņemts.„Policija ir pieņēmusi paskaidrojumu no Jeļenas Meškovas, kurā sieviete skaidro notikušo un lūdz pārbaudīt iesaistīto pārvadātāju firmu. Sievietei ir izskaidrotas viņas tiesības, bet oficiālu iesniegumu vēl neesam saņēmuši,” portālu Kasjauns.lv informēja policijā.