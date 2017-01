25. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

JUBILĀRI LATVIJĀ

JUBILĀRI PASAULĒ

NOTIKUMI LATVIJĀ

Šodien aprit 11 gadi, kad dienasgaismu ieraudzīja žurnāla „Kas Jauns” pirmais numurs. Šonedēļ „Kas Jauns” vēsta par slavenību testamentiem, šķiršanās epopejām un daudz ko citu.

NOTIKUMI PASAULĒ

1986. gadā Mārtiņš Kalita - Liepājas Teātra aktieris.1984. gadā Ilze Gribule - vieglatlēte.1965. gadā Marina Tropina - Latvijas Nacionālās operas soliste (soprāns).1958. gadā Malda Caune - Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece.1954. gadā Sergejs Golicins - AS "Rīgas kuģu būvētava" padomes loceklis.1941. gadā Mārtiņš Vērdiņš - aktieris.1987. gadā Marija Kiriļenko - krievu tenisiste.1984. gadā Robinju - brazīliešu futbolists.1981. gadā Ališa Kīsa - amerikāņu dziedātāja.1975. gadā Tims Montgomerijs - amerikāņu vieglatlēts.1965. gadā Esa Tikanens - somu hokejists.1962. gadā Kriss Čelioss - amerikāņu hokejists.1955. gadā Terijs Čaimss - britu mūziķis ("The Clash").1951. gadā Stīvs Prefontēns - amerikāņu skrējējs (miris 1975.gadā).1949. gadā Pols Nērss - angļu bioķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts.1944. gadā Anita Pallenberga - itāliešu modele.1943. gadā Tobijs Hūpers - amerikāņu kinorežisors.1942. gadā Eusebiu - portugāļu futbolists.1938. gadā Vladimirs Visockis - krievu dzejnieks, dziedātājs un aktieris (miris 1980.gadā).1928. gadā Eduards Ševardnadze - bijušais PSRS ārlietu ministrs un Gruzijas prezidents (miris 2014.gadā).1917. gadā Iļja Prigožins - Krievijā dzimis fiziķis un ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2003.gadā).1913. gadā Vitolds Lutoslavskis - poļu komponists (miris 1994.gadā).1900. gadā Teodosijs Dobžanskis - ukraiņu izcelsmes amerikāņu ģenētiķis un biologs (miris 1975.gadā).1882. gadā Virdžīnija Vulfa - angļu rakstniece (mirusi 1941.gadā).1874. gadā Viljams Somersets Moems - angļu rakstnieks (miris 1965.gadā).1759. gadā Roberts Bērnss - skotu dzejnieks (miris 1796.gadā).1688. gadā Jurajs Janošiks - slovāku laupītājs, dēvēts par slovāku Robinu Hudu (miris 1713.gadā).1627. gadā Roberts Boils - īru zinātnieks (miris 1691.gadā).1477. gadā Bretaņas hercogiene Anna - Francijas karaļu Šarla VIII un Luī XII sieva (mirusi 1514.gadā).2007. gadā laikraksts "Dienas Bizness" par Latvijas visstraujāk augošo uzņēmumu atzīst SIA "VKLV Holding" un pasniedz tam balvu "Latvijas gazele 2006".2006. gadā klajā nāk jauns izdevniecības "Rīgas Viļņi" žurnāls "Kas Jauns".2005. gadā Ķīpsalas hallē notiek Amerikas rokgrupas R.E.M. koncerts. To iesilda pašmāju grupa "Prāta vētra".2001. gadā pie Jūrmalas pilsētas domes notiek Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas pikets pret pašvaldības uzņēmumu privatizāciju Jūrmalā.2000. gadā Rīgā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministri paraksta vienošanās memorandu "Par reģionālo gaisa telpas novērošanas koordinācijas centru". Mērķis ir noteikt kārtību, kādā starp dalībvalstīm tiks sadalīta Reģionālā centra īpašuma piederība un lietošana, personālsastāva statuss, vadība, kontrole, organizācija un finansējums.2000. gadā pirmais Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ķīnas Tautas Republikā Einars Semanis iesniedz akreditācijas vēstuli Ķīnas Tautas Republikas prezidentam Dzjanam Dzemiņam.1999. gadā tiek slēgts kinoteātris "Andalūzijas suns", jo tā darbība atzīta par nerentablu. 2000.gada 18.februārī pēc rekonstrukcijas kinoteātris atsāk darbu kompānijas "Baltic Cinema" paspārnē. Kinoteātris maina nosaukumu, un to sauc "K.Suns".1999. gadā zemessardzes Limbažu bataljona štābā Igaunijas "Kaitseliit", Lietuvas "Kasp" un Latvijas Zemessardzes komandieri paraksta dokumentus par trīspusēju militāru sadarbību.1999. gadā Rīgas domes priekšsēdētājs Andris Bērziņš izdod rīkojumu, kas aizliedz pašvaldības amatpersonām izmantot dienesta mašīnas ilgāk par 40 stundām nedēļā. Pēc darba laika domes dienesta mašīnām ir jāatrodas SIA "Rīgas pilsētas Valdes autobāze".1946. gadā Zviedrijas valdība Padomju Savienībai izdod pēc Otrā pasaules kara uz Zviedriju atbēgušos 146 baltiešu karavīrus, no tiem 132 bija latviešu leģionāri. Karavīrus Liepājas ostā palaida brīvībā, taču jau pēc gada viņi visi tika arestēti, daži no tiem tika notiesāti, bet pieciem izpildīts nāves sods.1225. gadā Modenas Vilhelms, Kurzemes bīskapijas legāts, saņem papildus pilnvaras celt misijas novados jaunas baznīcas, izraudzīt tām bīskapus un tos iesvētīt.2015. gadā Grieķijas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās uzvar kreiso ekstrēmistu partija SYRIZA, kas sola pārskatīt vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem.2006. gadā astronomi atklāj planētu, kas visvairāk līdzinās Zemei. Planēta OGLE-2005-BLG-390Lb riņķo ap kādu citu zvaigzni, radot zinātniekos cerības, ka uz tās varētu atrasties dzīvība.2005. gadā Indijas rietumos 258 hinduistu svētceļnieki tiek pūlī samīdīti līdz nāvei vai iet bojā ugunsgrēkā, kas izceļas masu panikas laikā.2004. gadā pēc uzvaras vēlēšanās par Gruzijas prezidentu kļūst Mihails Saakašvili.1999. gadā spēcīgā zemestrīcē Kolumbijā iet bojā vismaz tūkstotis cilvēku.1996. gadā Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja nobalso par Krievijas uzņemšanu padomē.1995. gadā Krievija gandrīz realizē kodoluzbrukumu, tās gaisa telpas aizsardzības radaram no Norvēģijas izšautu ziemeļblāzmas izpētes raķeti noturot par ASV ballistisko raķeti "Trident", kas mēdz būt aprīkotas ar kodolgalviņām. Krievijas vadībā tika izsludināta trauksme, automātiski aktivizēta aparatūra atbildes kodoluzbrukumam, un prezidentam Borisam Jeļcinam bija desmit minūšu laikā jāizlemj par tālāko rīcību. Krievijas novērotāji laimīgā kārtā spēja novērtēt, ka raķete attālinās no Krievijas gaisa telpas un nerada draudus.1990. gadā Pakistānas premjerministre Benazira Bhuto laiž pasaulē meitenīti, kļūstot par pirmo kādas valdības vadītāju, kas savu pilnvaru laikā dzemdē bērnu.1981. gadā Mao Dzeduna atraitnei Dzjanai Cjinai par mēģinājumu gāzt valdību tiek piespriests nāvessods, kas vēlāk tiek aizstāts ar mūža ieslodzījumu.1971. gadā Ugandas armijas virsnieki Idi Amina vadībā valsts apvērsumā gāž prezidentu Miltonu Oboti.1971. gadā Čārlzam Mensonam un trīs viņa sekotājām tiek piespriesti mūža ieslodzījumi par vairāku cilvēku, ieskaitot režisora Romāna Polaņska sievas Šeronas Teitas un viņu nedzimušā bērna, nogalināšanu.1969. gadā Parīzē sākas ASV un Ziemeļvjetnamas miera sarunas.1968. gadā Izraēlas zemūdene "Dakar" ar 69 apkalpes locekļiem Vidusjūrā pazūd bez vēsts. Zemūdenes liktenis palicis nezināms.1961. gadā ASV Valsts departamentā notiek pirmā televīzijas tiešraidē pārraidītā prezidenta preses konference, kurā toreizējais ASV prezidents Džons F.Kenedijs atbildēja uz 31 jautājumu.1955. gadā Padomju Savienības Augstākā Padome oficiāli izbeidz karastāvokli ar Vāciju.1949. gadā pirmajās Izraēlas vēlēšanās par premjerministru kļūst Dāvids Bengurions.1949. gadā Holivudā pirmo reizi pasniegtas "Emmy" balvas par ievērojamiem sasniegumiem televīzijā.1947. gadā 48 gadu vecumā mirst bēdīgi slavenais ASV itāliešu mafijas līderis Als Kapone. Kaut arī ASV varasiestādēm tā arī neizdevās viņu tiesāt par viņa noziedzīgajām darbībām, Kapones kriminālā karjera beidzās 1931.gadā, kad viņš tika notiesāts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. No cietuma Kapone iznāca 1939.gadā, taču vārgās veselības dēļ vairs nespēja atgūt kontroli pār savu agrāko impēriju.1942. gadā Taizeme piesaka karu ASV un Lielbritānijai.1924. gadā Francijas pilsētā Šamonī sākas pirmās Ziemas olimpiskās spēles.1919. gadā tiek nodibināta Tautu Savienība, kas ir ANO priekštece.1918. gadā Ukraina pasludina neatkarību no boļševistiskās Krievijas.1917. gadā Dānija par 25 miljoniem ASV dolāru pārdod tai piederošās Dāņu Rietumindijas salas ASV, kas tās pārdēvē par Virdžīnu salām.1890. gadā Amerikāņu žurnāliste Nellija Blai pabeidz savu ceļojumu apkārt pasaulei 72 dienās.1858. gadā Anglijas karalienes Viktorijas meita Viktorija salaulājas ar Frīdrihu no Prūsijas. Pēc šīm kāzām pasaulē kļūst populārs Feliksa Mendelsona "Kāzu maršs".1755. gadā tiek dibināta Maskavas universitāte.1554. gadā Brazīlijā tiek dibināta Sanpaulu pilsēta.1533. gadā Anglijas karalis Henrijs VIII slepeni salaulājas ar savu otro sievu Annu Boleinu.1494. gadā Alfonso II kļūst par Neapoles karali.1327. gadā Edvards III kļūst par Anglijas karali.41. gadā pēc visu nakti ilgām intensīvām sarunām Romas impērijas Senāts apstiprina imperatora amatā Klaudiju.