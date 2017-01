Kāda amerikāņu pāra viens no dzīves skaistākajiem mirkļiem pārvērtās par pamatīgu murgu. NBA komandas Atlantas "Hawks" uzvarētajā mājas spēlē "Philips Arena" pret Filadelfijas "76ers" kāda no "skūpstu kamerām" pēkšņi apstājās pie diviem balodīšiem. Puisis pirms spēles ar mača organizatoriem bija sarunājis, lai viņš varētu bildināt savu dāmu. Viss noritēja gludi līdz brīdim, kamēr kāds paziņa priekšlaicīgi centās apsveikt topošo vīru, kuram no rokām izkrita vairākus tūkstošus ASV dolāru vērtais saderināšanās gredzens, kas mīlniekos raisīja milzu paniku.