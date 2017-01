To portālam Kasjauns.lv apstiprināja pašā institūtā, sakot, ka bojāgājušie nedevās uz Slokas karjeru darba uzdevumā, jo iestādē netiek veikti ziemas niršanas darbi.Savukārt Latvijā lielākais PADI sertificētais niršanas centrs "Coral Latvia" sarunā ar Kasjauns.lv norādīja, ka, spriežot pēc publiski izskanējušā, šajā niršanas gadījumā pieļauti rupji drošības noteikumu pārkāpumi. Sertificētā instruktore Liāna Dzirkale skaidroja, ka pat pieredzes bagātākie centra nirēji, kuri Slokas karjeru var izpeldēt ar aizvērtām acīm, 99,9% gadījumu neatrastu āliņģi, lai izceltos sauszemē.Dzirkale norāda, ka pats galvenais drošības noteikums, nodarbojoties ar zemledus niršanu, ir striķis, ar kura palīdzību var komunicēt ar sauszemē palikušo cilvēku. Izmantojot noteiktus signālus, piemēram, divas reizes paraustot striķi, ienirušie cilvēki var dot zīmi sauszemē palikušajiem, ja ir radusies kāda problēma.Saskaņā ar izskanējušo informāciju, abi nirēji esot atrasti ar tukšiem skābekļa baloniem, kas, visticamāk, norāda - abi nav varējuši atrast āliņģi, tomēr Valsts policijā šo informāciju pagaidām neapstiprina, sakot, ka tas tiks noskaidrots izmeklēšanā. Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) portālam Kasjauns.lv norādīja, ka dienesta glābēji tikai meklēja cilvēkus, taču notikušā apstākļu noskaidrošana ir policijas ziņā.Šobrīd Valsts policija nozīmējusi ekspertīzes nāves cēloņa noteikšanai abiem karjerā atrastajiem nirējiem. Policijā jau iepriekš tika sākts kriminālprocess par personu bezvēsts prombūtni, taču tagad lietu pārkvalificēs pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumu pret personas veselību.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka VUGD glābēji karjerā strādāja no ceturtdienas līdz pat svētdienai. Četras dienas ugunsdzēsēji glābēji ūdenslīdēji no Rīgas, Zemgales un Vidzemes, kā arī brīvprātīgie ūdenslīdēji, soli pa solim pārbaudīja Slokas karjera akvatoriju, meklējot cilvēkus.Meklēšanas darbus apgrūtināja karjerā esošais apmēram 10-15cm biezais ledus, jo tas ne tikai samazināja redzamību zem ūdens, bet arī lika ievērot īpašus drošības pasākumus – ūdenslīdēji vienlaikus varēja pārbaudīt tikai 20 metru rādiusu ap āliņģi un līdz ar to bija jāveido vesela virkne ar āliņģiem, lai pārmeklētu visu Slokas karjera akvatoriju.Svētdienas, kad uz ledus esošais sniegs jau bija vairākās vietas nokusis, tika veidotas kontrolatveres un spīdināta gaisma, lai pārbaudītu lielāku ūdens platību. Vienā no šādām kontrolatverēm tika pamanīti gaisa burbuļi un neilgi pēc plkst.17 cilvēkus izdevās atrast.