Indijā vecos vilcienu vagonus nomainīs pret Vācijā ražotiem

Jaunākajā negadījumā Džagdalpūras-Bhubanešvaras ekspreša astoņi vagoni un lokomotīve sestdien noskrēja no sliedēm pie Kuneru dzelzceļa stacijas Andhrapradešas štata Vizianagramas apriņķī. Šajā negadījumā gāja bojā 39 cilvēki. Pirms diviem mēnešiem 146 cilvēki zaudēja dzīvību līdzīgā katastrofā Kanpurā valsts ziemeļos. Tāpat Indijas dzelzceļa sistēmā šajā laikā ir notikuši vēl vairāki mazāki negadījumi, kuros arī ir bijuši bojāgājušie.Traģiskās avārijas ir izraisījušas diskusijas par koloniālisma laikā veidotās dzelzceļa sistēmas drošību. Eksperti norāda, ka Indijā hroniski trūkst investīciju dzelzceļa sistēmā, kā arī drošības standarti ir ļoti zemi, lai gan dzelzceļa sistēma ir galvenais pārvietošanās veids miljoniem valsts iedzīvotāju.Indijas valsts dzelzceļa kompānijas "Indian Railways" preses dienestā pirmdien paziņoja, ka valdība meklē iespējas līdz 2018.-2019.gadam atteikties no novecojušajiem un tradicionālajiem vilcieniem, kurus Čennajā agrāk ražoja kompānija "Integral Coach Factory" (ICF).Kompānijā informēja, ka tiks pārtraukta ICF vilcienu ražošana un līdz 2018.-2019.gadam tos nomainīs pret Vācijā ražotiem "Linke Hofmann Busch" (LHB) vagoniem. Šie vagoni esot aprīkoti ar tehnoloģiju, kas neļauj tiem tikt saņurcītiem un sablīvētiem vienam uz otra, kas samazinātu avārijās bojāgājušo skaitu.Indijas dzelzceļa kompānijā atzina, ka lielākā problēma nav jaunu vagonu nodošana ekspluatācijā, bet gan veco vagonu utilizācija.Bijušais "Indian Railways" vadītājs Rāms Nārains Malhotra atzina, ka vagonu nomaiņa bija nepieciešama jau sen, tomēr uzsvēra, ka tas vien neatrisinās visas problēmas Indijas dzelzceļa sistēmā, jo jānomaina būtu arī sliedes, signalizēšanas sistēmas un cita dzelzceļa infrastruktūra.Savukārt vienas no dzelzceļa sektora arodbiedrībām prezidents Sandžajs Padhi norādīja, ka ir nepieciešama plaša stratēģija drošības standartu uzlabošanai, bet piebilda, ka vienlaikus vajadzētu pārbaudīt arī mašīnistu un sliedes apkalpojošo darbinieku psiholoģisko noturību, jo viņi nereti ir noguruši, pārstrādājušies vai alkohola reibumā."Pat piegādājot vācu vagonus, mērķis netiks sasniegts, jo darbinieki nav pietiekami kvalificēti, lai sapratu un strādātu ar visām tām augstajām tehnoloģijām," skarbs bija arodbiedrības prezidents.Indijas dzelzceļa tīkls ir ceturtais lielākais pasaulē, dienā apkalpojot 23 miljonus pasažieru.Indijas valdība nākamnedēļ plāno paziņot jauno budžeta plānu, kas varētu ietvert arī detaļas par investīciju plāniem dzelzceļa tīklā.