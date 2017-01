Voleros daļēji nogrimis patruļkuģis "Brēmene". FOTO

Pēc viņas teiktā, šorīt VVD darbinieki konstatēja, ka patruļkuģis ir sasvēries un tā aizmugurējā daļa daļēji nogrimusi.

Bukleviča atzīmēja, ka VVD, sadarbojoties ar SIA "Eko osta" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, operatīvi novērsa iespējamo kaitējumu videi. "Šobrīd notikuma vietā strādā ūdenslīdēji, kas atsūc ūdeni no kuģa un likvidē sūci.

Plānots, ka tuvākajā laikā kuģis pacelsies un būs pietiekami stabils, lai varētu veikt nākamās darbības - izcelt to no ūdens vai pārvilkt uz citu vietu izcelšanai, norādīja VVD Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.

Bukleviča skaidroja, ka kuģa negadījuma vietā uz ūdens virsmas bija redzami nelieli plankumi, iespējams, no hidrauliskās eļļas un dzesēšanas šķidruma. Par negadījumu nekavējoties tika paziņots Rīgas brīvostas kapteiņdienestam un izsaukta "Eko osta", kas uzstādīja norobežojošas bonas, lai piesārņojums neizplatītos tālāk. Nekavējoties tika sākta piesārņojošo vielu atsūkšana no ūdens virsmas. VVD inspektori ūdenī izklāja absorbējošu materiālu, kas uzsūc naftas produktus no ūdens virsmas.

Pēc VVD informācijas, patruļkuģis kopš jaunā zvejas kontroles kuģa "Mare" iegādes vairs aktīvi netika izmantots un ilgstoši atradās slēgtā, apsargātā teritorijā Voleros.