Pļaviņu HES teritorijā no veca transformatora noplūdusi eļļa, radot apdraudējumu videi

Vakar, 22.janvāra pēcpusdienā, Pļaviņu HES apsardze konstatēja eļļas noplūdi HES ūdenskrātuvē un paziņoja par to HES atbildīgajiem dienestiem.Pļaviņu HES teritorijā, blakus ūdenskrātuvei ilgstoši bija novietoti rezervē esoši, patlaban norakstīti divi lielas jaudas transformatori. Noplūde notika no viena transformatora izplešanās trauka, kura temperatūras devēja ligzdā bija izveidojusies plaisa, kuras iemesls patlaban tiek skaidrots.Pēc Buklevičas paustā, pēc vietas apsekošanas konstatēts, ka sākotnēji tajā bija divi kubikmetri eļļas, kas ir noplūdusi un nonākusi lietus ūdens teknē, bet no turienes izplūdusi ūdenskrātuvē uz ledus. Rezultātā bija izveidojies apmēram 20 kvadrātmetrus piesārņots laukums. Teknē un uz ledus esošais sniegs daļēji darbojās kā sorbents.Pēc aptuveniem aprēķiniem, uz ledus varētu būt nonācis kubikmetrs transformatora eļļas.Bukleviča informēja, ka patlaban dienesti turpina darbu pie piesārņojuma lokalizēšanas. SIA "Eko Osta" veic naftas produktu savākšanas darbus no ledus - izgriež un savāc ar naftas produktiem piesārņoto ledu, kas tiks utilizēts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izgriežot ledu, ievieto naftas absorbējošās bonas.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecināja, ka noplūde novērsta vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās, taču glābēji ūdenskrātuvē 20 metru garumā izvietojuši absorbējošās bonas.Aizkraukles novada pašvaldība par eļļas noplūdi Pļaviņu HES ir informēta un pagaidām nesaskata vajadzību iesaistīties tās savākšanas darbos, bet atstāj to atbildīgo dienestu pārziņā, pastāstīja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.VVD inspektori veic pārbaudi, lai noskaidrotu negadījuma iemeslus un videi nodarīto kaitējumu.